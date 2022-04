EFE

El Estrasburgo empató a un gol en el Stade de l'Aube de Troyes ante un rival que aún no ha cerrado la permanencia en la Ligue 1 tras 32 jornadas.

El equipo de Julien Stephan suspira por participar en Europa el próximo curso.

Tomó ventaja el cuadro visitante con el penalti de Habib Diallo. Pero de la misma forma, desde los once metros, empató el Troyes a dos minutos del final. Florian Tardeu no fallo tampoco desde los once metros.

El Estrasburgo es quinto. Marca la frontera continental pero siente la amenaza del Monaco, sexto, con el que está igualado a puntos.