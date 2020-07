EFE

El París Saint Germain se puso en marcha tras el largo parón por la crisis del coronavirus con una goleada ante el Le Havre (0-9) pilotada por sus principales referentes, el brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappe y el argentino Mauro Icardi.

Con un encuentro amistoso en el Stade Oceane, el fútbol regresó a Francia, que decidió quedarse al margen del empeño del resto de ligas europeas y suspender la competición.

Sin embargo, hubo público en el recinto de Le Havre. Las autoridades permitieron el sábado la apertura de puertas, limitada y reducida, en los estadios. Cerca de cinco mil seguidores estuvieron repartidos por las gradas, donde era obligatorio el uso de mascarillas, los guantes y una distancia de seguridad.

🇫🇷 Fans are in the stands for the friendly between @PSG_inside and @HAC_Foot 👏

That match is coming up at 1:30PM ET on beIN SPORTS 📺 pic.twitter.com/snXJKcitgp