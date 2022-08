EFE

Neymar, autor de un tanto y presente en cuatro de los cinco goles del estreno del PSG, se asoció de forma exquisita con Leo Messi, que cerró la exhibición con un gol de chilena ante un Clermont sin respuestas, muy inferior al campeón en su firme puesta de largo liguera.



El campeonato francés se inicia como terminó. Con el PSG líder tras una exhibición en el estadio Gabriel Montpied, donde no añoró la ausencia de Kylian Mbappé, baja por problemas musculares en los aductores. Neymar, brillante todo el partido, y Messi, acertado en el remate, se encargaron de convertir en plácido el estreno y repitieron el protagonismo de la Supercopa.



Apenas aguantó nueve minutos el Clermont el vendaval de fútbol que le sobrepasó. Salió con ilusión pero fue un espejismo la primera ocasión del partido, cuando Andric probó la firmeza de Donnarumma. Neymar, que había perdonado la primera de la que dispuso, mandó a la red una acción de Pablo Sarabia, titular junto a Sergio Ramos.



En el primer acto el encuentro había quedado sentenciado. El PSG entregó el balón a su rival y lo 'mató' a la contra. La velocidad de Hakimi aparecía en un contragolpe letal iniciado por Neymar a los 26 minutos, cuando ya Vitinha había perdonado el segundo. Y una falta perfectamente botada por Neymar, permitió a Marquinhos marcar a placer de cabeza el tercero a siete minutos del descanso.



La segunda parte permitió a Messi comenzar la liga francesa con gol, disfrutando de libertad de movimiento en ataque, para aparecer por banda o buscando espacios por el centro. No paró de buscarlo hasta que lo encontró. Regalo, como no, de Neymar. Se lo puso en bandeja en una acción que conectaron y que pudo haber servido para el doblete del brasileño que optó por su tercera asistencia.



La goleada no fue mayor por Diaw, que había sacado a bocajarro un remate de Nuno Mendes, pero que nada pudo hacer ante la genialidad de Messi que cerró el partido. Mató con el pecho un pase picado y de espaldas a la portería, inventó una chilena con el balón bombeado a la posición del portero.



. Ficha técnica:



0 - Clermont: Diaw; Seidu, Florent Ogier, Wieteska, Neto Borges; Gonalons (Baiye, m.85), Johan Gastien, Jim Allevinah (Dossou, m.73), Elbasan Rashani (Khaoui, m.82), Saracevic (Magnin, m.73); y Andric.



5 - PSG: Donnarumma; Sergio Ramos (Mukiele, m.67), Kimpembe, Marquinhos; Achraf Hakimi, Vitinha (Paredes, m.67), Verratti (Zaire-Emery, m.82), Nuno Mendes (Bernat, m.78); Neymar, Sarabia (Ekitike, m.78) y Messi.



Goles: 0-1, m.9: Neymar. 0-2, m.26: Hakimi. 0-3, m.38: Marquinhos. 0-4, m.80: Messi. 0-5, m.86: Messi.



Árbitro: J.Stinat. Amonestó a Allevinah (38) y Gonalons (67) por los locales; y a Vitinha (13) por los visitantes.



Incidencias: encuentro de la primera jornada de la Liga francesa disputado en el estadio Gabriel Montpied ante 12.203 espectadores.