El Paris Saint-Germain hizo oficial la salida del central Sergio Ramos, que dejará el club capitalino tras dos temporadas.

Con la camiseta del Paris, el español sumó dos títulos de la Ligue 1 y un Trophée des Champions a su excepcional palmarés.

Nacido en Camas, Andalucía, Sergio Ramos escribió las primeras líneas de su historia en el Sevilla, su club de formación, antes de mudarse a Madrid, la capital española, donde permaneció durante 16 años.

A lo largo de todas esas temporadas, Ramos se consagró como uno de los mejores defensores del mundo, anotando 101 goles en 671 apariciones en todas las competiciones. Capitán del Real Madrid entre 2015 y 2021, ayudó a su equipo a ganar 4 títulos de Champions League entre 2014 y 2018 y La Liga en 5 ocasiones (2007, 2008, 2012, 2017 y 2020).

Con la selección española también ha cosechado éxitos: Eurocopa 2008, Mundial 2010, Eurocopa 2012... El defensor ha ganado los trofeos más prestigiosos del mundo. Anotador de 23 goles con España, sigue siendo, 18 años después de su debut, el jugador con más partidos en la historia de La Roja, con 180 encuentros.

Tras llegar a París el 8 de julio de 2021, "SR4", un auténtico profesional, ha aportado experiencia, disciplina y espíritu competitivo, impulsado por el sentido del sacrificio y el hambre de ganarlo todo. En 57 partidos, el hombre considerado como uno de los mejores defensores de todos los tiempos anotó 5 goles con el Paris Saint-Germain, incluido el primero el 23 de enero de 2022 en la liga contra el Stade de Reims. Del 28 de noviembre de 2021 al 1 de enero de 2023 permaneció invicto con el club, con 34 partidos sin conocer la derrota. Otro récord.

El Paris Saint-Germain está encantado de haber visto a Sergio Ramos defender sus colores con tanta determinación y le desea sinceramente todo lo mejor para el resto de su carrera.

“Ha sido maravilloso vestir la camiseta Rouge et Bleu estos dos últimos años. ”, dijo Sergio Ramos. "He vivido una experiencia inolvidable en París, y me gustaría daros las gracias a todos por el apoyo y el cariño. ¡Allez Paris!"

"Queremos expresar nuestro inmenso agradecimiento a Sergio Ramos por los dos años que ha pasado con nosotros", dijo Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain. "El liderazgo, el espíritu de equipo y el profesionalismo de Sergio, combinados con su experiencia al más alto nivel, lo convierten en una verdadera leyenda del fútbol, y fue un honor tenerlo en París. Todos en el club le deseamos lo mejor".