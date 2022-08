EFE

El Olympique de Marsella logró un triunfo 2-1 ante el Nantes cuando peor lo tenía en el Velodrome, gracias a un autogol de Nicolas Pallois a ocho minutos del final, que le sirve para situarse en la cima de la Ligue 1 a expensas del París Saint Germain que el domingo visita al Lille.



El Nantes, que no pasó del empate ante el Angers y frente al Lille, sigue sin ganar. No lo tuvo cerca tampoco en Marsella aunque se situó en el tramo final con el duelo igualado y un jugador más.



El choque estuvo igualado hasta que en los minutos finales se agitó. Pau López, el meta español, sostuvo al equipo de Igo Tudor en momentos clave y eso propició que su equipo tomara ventaja en el 71.



Fue en una acción embarullada que terminó con el balón en los pies del congoleño Chancel Mbemba que batió a Alban Lafont.



El vigente campeón de la Copa de Francia reaccionó y empató de penalti siete minutos después. Una falta de Samuel Gigot a Mostafa Mohamed llevó la pelota a los once metros. El jugador marsellés vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. Ludovic Blas no falló el tiro y puso el empate en el marcador.



Blas pudo poner después por delante a los visitantes pero López lo evitó otra vez. Y al final, en una jugada que comenzó Dimitri Payet y siguió el colombiano Luis Javier Suárez se interpuso Nicolas pallois que desvió el balón hacia su propia portería para dar otra vez la ventaja al Marsella.



El conjunto de Tudor mantuvo la renta y se llevó el partido. Ahora está en la cima de la clasificación con siete puntos junto con el Lens con un punto más que el Lyon, que ganó al Mónaco y tiene un partido pendiente, y el París Saint Germain que el domingo visita al Lille y puede mantener el pleno.