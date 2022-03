EFE

Con la mente puesta en el estadio Santiago Bernabeu, en la cita del miércoles contra el Real Madrid en la Liga de Campeones, el París Saint Germain cayó en su visita a Niza (1-0) con un gol de Andy Delort a dos minutos del final.

Tiene más que encarrilado el título de la Ligue 1 el equipo de Mauricio Pochettino que no pudo contar con Kylian Mbappe, suspendido por tarjetas. Tampoco pudo recurrir al argentino Leandro Paredes, Ander Herrera, Achraf y, como se esperaba, Sergio Ramos, lesionados.



No reservó muchas cosas el técnico argentino para el encuentro del Allianz Riviera ante el un adversario que puja por el segundo puesto de la clasificación y que dio un gran paso hacia su objetivo. No desperdició la distracción de su rival. Y en cuanto pudo marcó.



Pochettino optó por el siguiente once: Keylor Navas; Thilo Kehrer, Marquinhos, Abdou Diallo, Juan Bernat; Georgino Wijnaldum, Danilo, Marco Verratti; Leo Messi, Ángel Di María y Neymar.



No hizo cambios hasta el tramo final. En el 79 Mauro Icardi ocupó el lugar de Di María. Y en el tiempo añadido, con desventaja en el marcador, recurrió a Julian Draxler por Kehrer y a Idrissa Gueye por Wijnaldum.



El duelo fue plano, sin sobresaltos ni grandes ocasiones. El equipo local que entrena el último campeón, Christophe Galtier, mantuvo el pulso y aprovechó su ocasión. Llegó en el tramo final, en el minuto 88, cuando un gran centro de Calvin Stengs desde la izquierda fue rematado por Andy Delort con potencia, imposible para Keylor Navas.



El gol llegó sin posibilidad de reacción para el París Saint Germain que sufrió su tercera derrota en la Ligue 1 aunque aventaja en trece puntos al combinado nicense, segundo en la clasificación.



Apenas le afecta el revés encajado al París Saint Germain, al que le sobran puntos para la reconquista del campeonato. El objetivo del líder es otro mayor ahora. La cita del Santiago Bernabeu ante el Real Madrid en los octavos de la Liga de Campeones que el combinado parisino afronta con un gol de renta.