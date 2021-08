EFE

El Mónaco, tercer clasificado la pasada temporada en la Ligue 1 francesa, inició la temporada 2021/2022 con mal pie y tropezó frente al Nantes tras firmar un empate 1-1 en el Stade Louis II.

Con Myron Boady y Jean Lucas, dos de los tres jugadores por los que el Mónaco ha invertido dinero este verano (34'5 millones de euros), el equipo de Niko Kovac saltó al terreno de juego para estrenar el curso en Francia de la mejor manera posible, con una victoria.



No lo consiguió, y eso que empezó bien, con un tanto de Gelson Martins, el primero esta campaña en la Liga de Francia. Llegó a los catorce minutos después de rematar un buen centro desde la banda izquierda del brasileño Caio Henrique.



Sin casi ocasiones hasta el descanso para el Mónaco, el Nantes empató de córner cuando la primera parte agonizaba. Jean-Charles Castelletto cabeceó la pelota a la red de la portería del cuadro de Kovac el 1-1 que ya no se movió del marcador.



Aunque el Mónaco tuvo sus ocasiones, no consiguió romper las tablas. Jean Lucas, con un disparo que se marchó cerca del larguero, y Aurelien Tchouameni, casi al final, no aprovecharon sus opciones y el conjunto monegasco se estrenó en la Ligue 1 con un pinchazo.