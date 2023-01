EFE

La llegada del nuevo año llegó con un regalo envenenado para el París Saint Germain y una primicia en la Ligue 1 en lo que va de curso, la derrota del líder, hasta ahora intratable, sometido por el Lens, segundo en la clasificación que todavía domina el vigente campeón.



Sin Neymar, suspendido tras la expulsión en la pasada jornada, y sin Leo Messi, todavía con descanso tras el título mundial obtenido con Argentina en Catar, el París Saint Germain no tuvo suficiente con la voluntad de un desdibujado Kylian Mbappe ni con el resto de reputados jugadores con los que cuenta el plantel de Christophe Galtier.



Revive la Ligue 1 con el marcador del estadio Bollaert Delelis. Los siete puntos con los que contaba el PSG al inicio de la decimoséptima jornada se quedaron en cuatro tras la victoria del cuadro de Franck Haise que se reafirmó como revelación de la temporada a pesar del tropiezo -un empate- ante el Niza en su último partido.



Pero el Lens afrontó sin ningún tipo de complejo el partido estrella de la sesión, el duelo entre el primero y segundo de la Ligue 1 que se agitó a los cinco minutos con el gol local. Un centro desde la izquierda de Massadio Haidara lo llegó a tocar Gianluigi Donnarumma. Pero cayó en los pies del polaco Przemyslaw Frankowski que no desperdició el regalo y envió la pelota al fondo de la portería.



La respuesta del conjunto parisino, que acabó el 2022 con catorce victorias y dos empates en la temporada, ninguna derrota, fue rápida. Nació en las botas de Carlos Soler que abrió el juego hacia la derecha, donde estaba Nordi Mukiele que lo lanzó al centro del área por donde irrumpió Hugo Ekitike para batir a Brice Samba.



No dejó el Lens que el París Saint Germain explotara las numerosas virtudes, su cuantioso potencial ofensivo. Al contrario, en cada contra dejó en evidencia las dificultades defensivas de los visitantes que se desarmaban notablemente a la hora de tener que intentar contener a su rival.



El Lens, inspirado, volvió a tomar ventaja. Fue un par de minutos antes de la media hora cuando un pase largo de Seko Fofana fue recogido por el belga Lois Openda que emprendió una carrera en solitario desde el centro del campo y encaró a Donnarumma. Tuvo que deshacerse de Marquinhos, buscar el hueco y batir el portero italiano.



A la espera de una reacción visitante que no llegó el equipo de Haise agrandó su ventaja al inicio de la segunda parte. Pasaban tres minutos cuando la ordenada presión local a la salida de balón del París Saint Germain provocó una pérdida y la llegada de la pelota a Openda que, de tacón, asistió a Alexis Claude-Maurice que, por tercera vez, superó a Donnarumma.



Pablo Sarabia y Vitinha fueron los recursos de Galtier para intentar paliar la situación. Salieron a la hora de juego. Fue el español el que dispuso de una buena ocasión para acortar las distancias pero Brice Samba protagonizó una estupenda intervención.



Se quedó sin respuesta el campeón, desaparecido Mbappe, mientras su rival, desatado, buscaba el cuarto. No llegó pero tampoco la reacción del PSG que se marchó de Lens con su primera derrota de la temporada y su ventaja como líder notablemente reducida.