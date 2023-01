EFE

Con un penalti transformado por el polaco Przemyslaw Frankowski a la hora de juego el RC Lens superó 1-0 al Auxerre y acentuó su presión sobre el París Saint Germain, líder de la Ligue 1 de Francia con su noveno partido consecutivo sin caer.



El cuadro de Franck Haise acentúa su condición de equipo revelación de la temporada en Francia. El único equipo capaz hasta ahora de batir al líder, al PSG, está ahora a solo tres puntos del primer lugar. A expensas de lo que el campeón haga el domingo en el campo del Stade Rennes.



No le resultó fácil al Lens sacar adelante su compromiso en el estadio Bollaert Delelis ante un adversario anclado en la parte baja de la tabla que busca la manera de salir del descenso.



No lo logró en esta ocasión aunque solo cayó de penalti frente al cuadro local en un partido que disputó durante media hora con un jugador menos.



El equipo de Haise no puso el choque de su lado hasta la hora de partido. Una entrada dentro del área del maliense Birma Touré fue sancionada con penalti. Lo lanzó Frankowski que batió al mete Benoit Costil y encarriló el triunfo.



Las opciones del Auxerre de evitar su quinta derrota consecutiva decayeron más cuando Souleymane Toure vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. Los visitantes se quedaron con diez jugadores.



Sigue antepenúltimo el cuadro de Christophe Pelissier a dos puntos de la salvación que marca el Ajaccio que el domingo visita al Mónaco.