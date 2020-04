🚨 The French Prime Minister says that no big sporting events can take place until September and, therefore, the Ligue 1 season will not be able to resume. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇫🇷 El Primer Ministro francés dice que no se pueden realizar grandes eventos deportivos hasta septiembre y, por lo tanto, la temporada de la Ligue 1 no podrá reanudarse.

A post shared by beIN SPORTS USA (@beinsportsusa) on Apr 28, 2020 at 7:07am PDT