Un penalti transformado por Ludovic Ajorque bastó para que el Estrasburgo ganara al Lens por 1-0 y se asentara en los puestos europeos de la Ligue 1 de Francia que comanda el París Saint Germain.



El conjunto de Julien Stephan lleva ya siete partidos sin conocer la derrota. Alargó su buena racha en su campo, el Stade de la Meinau, donde apartó de la puja europea a un rival directo, el Lens.

🔚 ¡Se acabó el partido!



El cuadro de Franck Haise no logra mantener el nivel de la primera vuelta en la que fue una de las revelaciones de la competición. Fue siempre a contracorriente ante el Estrasburgo que resolvió el choque en el minuto 67 gracias a una mano dentro del área de Przemyslaw Frankowski.



No falló Ajorque que batió a Jean Louis Leca para adelantar a los locales que pudieron ensanchar su renta cuatro minutos después, también desde los once metros, por una falta que cometió el meta.

El tiro lo ejecutó Kevin Gameiro. Leca solventó su error con una buena parada que evitó que el Estrasburgo ampliara su ventaja. Aun así, los locales resguardaron su renta y se llevaron el triunfo.



El Estrasburgo es cuarto, en zona europea y a dos del Stade Rennes, tercero en Liga de Campeones. De la zona continental se aleja el Lens, noveno y ahora a siete de Europa.