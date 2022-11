EFE

El Ajaccio dio un paso al frente para salir de la zona de descenso tras remontar y vencer 4-2 al Estrasburgo en el estadio Francois Coty, en un duelo clave por la salvación y en el que se señalaron tres penaltis, todos para el cuadro local, de la decimocuarta jornada de la Ligue 1.



El reencuentro con la victoria del Ajaccio llegó de la mano del argelino Youcef Belaili, autor de dos tantos, ambos desde los once metros, y una asistencia. Falló otro penalti el africano que podía haber apuntalado el tercer triunfo del conjunto de Olivier Pantaloni en lo que va de competición.



Todo ocurrió en la primera parte. El conjunto visitante de Julien Stephan se situó con 0-2 al cuarto de hora. Abrió el marcador en el minuto 6 con un tanto de Jean Ricner Bellegarde y firmó el segundo por medio de Kevin Gameiro.



La reacción del Ajaccio llegó a partir de la media hora. En dos minutos empató. Acortó distancias en el 33 con el primer penalti transformado por Belaili e igualó uno después con un gol de Mounaim El Idrissy.



A cuatro minutos del descanso, se situó por delante el equipo de Pantaloni con otro tiro desde los once metros marcado por Belaili y en el añadido antes del intermedio el argelino asistió a Riado Nouri, que marcó el cuarto.



Pudo ampliar su ventaja el Ajaccio, que dispuso de otro penalti a la hora de juego por una falta de Maxime Le Marchand sobre Romain Hamouma. No acertó en esta ocasión Belaili para ampliar la goleada del equipo local, que jugó con un hombre menos los diez últimos minutos por la expulsión de Clement Vidal.



La victoria sitúa al Ajaccio cuarto por la cola de la clasificación. A un punto de la permanencia que marca el Nantes. Antepenúltimo, en descenso, está el Estrasburgo.