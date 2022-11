EN.PSG.FR

Antes del parón por el Mundial, el portero del PSG, Gianluigi Donnarumma, habló de las mejores atajadas que ha tenido con el equipo en lo que va de la temporada.

Gigio, has hecho varias atajadas para ayudar a mantener invicto al París Saint-Germain en todas las competiciones. ¿Cual es tu favorita?

¡La siguiente! Mi atajada favorita es siempre el siguiente. Siempre pienso en el futuro, en el próximo partido y en hacer todo bien para que las cosas salgan bien. Así que la atajada más importante es siempre la siguiente. Siempre he pensado así. Creo que no debes reflexionar demasiado sobre las cosas. Y luego lo más importante es pensar en el equipo y no en uno mismo. Intento ayudar, intento ser importante para el equipo, tranquilizar a los defensores, estar siempre alerta, centrado. Ese es mi objetivo. Las atajadas vienen después, son sobre todo una consecuencia de eso. Pero lo importante es pensar globalmente en la plantilla, y así podemos llegar muy, muy lejos.

Sabemos que te gusta parar los penaltis, como hiciste ante el Brest. ¿Cuál es tu secreto?

Hay mucho trabajo detrás de eso. Observamos y estudiamos a los jugadores contrarios. También se necesita un poco de suerte, pero lo importante es prepararse para los penaltis.

Y cuando vemos tu reacción al hacer una parada de penalti, podemos imaginar que es un sentimiento fuerte...

Sí, es lo mismo que cuando un delantero marca un gol. Es la misma sensación para un portero que ataja un penalti. En cuanto al partido del Brest, lo más importante era mantener la ventaja de 1-0 y conseguir la victoria. Entonces, cuando lo detuve... lo hizo aún mejor.