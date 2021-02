EFE

El argentino Ángel Di María se mostró deseoso de que su compatriota Leo Messi recale en el París Saint Germain y reconoció que "hay muchas posibilidades", aunque apeló a la tranquilidad y a que "las cosas se desarrollen".



"Si, sí, eso espero. Hay muchas posibilidades. Tenemos que estar tranquilos y las cosas se desarrollarán", dijo en Canal + Di María al término del encuentro que el París Saint Germain ganó al Nimes (3-0).



Di María acaba contrato el próximo 30 de junio. Sin embargo, se mostró confiado en seguir en París. También Neymar. "Estamos hablando en este momento tranquilamente. Neymar es mucho más joven así que es normal que hablen con él primero. Poco a poco vamos negociando. Lo importante es que estoy feliz en París".







El PSG es tercero en la Ligue 1 por detrás del Lille y el Lyon. Todos ganaron sus partidos este miércoles. "Es cierto que perdimos muchos puntos al principio de año. Puntos que no debimos haber perdido. El campeonato está interesante, luchan los equipos. Pero si hacemos el trabajo como debemos lo ganaremos", apuntó.



"Hicimos un buen partido. Teníamos que ganar después de la derrota contra el Lorient. No podemos explicar por qué perdimos pero tenemos que ganar y eso es lo que hicimos", apuntó sobre el triunfo ante el Nimes.



El París Saint Germain se enfrentará al Marsella en la próxima jornada. El clásico del fútbol francés. "Como siempre contra el Marsella es un clásico, un partido importante. Sobre todo para los aficionados. Tendremos que hacer un gran partido para ganar. Será complicado. Habrá mucha presión. No parece que el Marsella esté bien pero tenemos que hacer nuestro trabajo", concluyó.