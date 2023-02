Christophe Galtier, técnico del Paris Saint-Germain, habló en rueda de prensa antes de recibir al Lille en el Parc des Princes por la Jornada 24 de la Ligue 1.

Galtier se mostró decepcionado por el resultado ante el Bayern Múnich, en un partido que pudieron ganar. “No quedé satisfecho con el partido pero mis jugadores no tuvieron nada que ver. No puedo decirles que no estoy contento con su trabajo. Los protegeré hasta el final porque lo dan todo", destacó el DT.

"Hacer que Warren Zaire-Emery sea titular en un partido tan importante de la Liga de Campeones en la sub 17 no es común. No vi otra forma que intentar contener a este Bayern de Múnich antes de que entrara Kylian. Paris Saint-Germain debe jugar un fútbol ofensivo, atractivo y eficiente para ganar. Si los jugadores pueden dar placer al campo, no nos privaremos de ello, pero no es la prioridad".

El estratega francés destacó que conversó con todos sus jugadores tras el partido y alabó la "gran madurez" de Kylian Mbappé al hablar con el grupo.

"Ayer (miércoles) fue día de descanso para todo el grupo pero eso no me impidió hablar con Luis Campos y mi Presidente. Esta mañana, de forma individual, me reuní con algunos jugadores para debatir", expresó.

El regreso de Presnel Kimpembe es la nota más positiva en la convocatoria de los actuales campeones de la Ligue 1, que buscan retener el liderato ante el Lille. “Conoce la responsabilidad de vestir la camiseta del Paris Saint-Germain. Tiene sed de jugar porque se ha visto privado de largos meses de entrenamiento y competición", añadió.

"Su regreso es una ventaja para nosotros, sobre todo porque es zurdo, es muy importante en el juego, tiene esa capacidad de ser un líder natural. Necesitamos esta frescura", analizó Galtier.

Respecto al Lille, el técnico destacó la dinámica del que será su rival en el partido del domingo (7AM ET, beIN SPORTS Ñ), pero añadió que necesitan el triunfo.

“El Lille es un muy buen equipo que necesitó tiempo para adaptarse tras su cambio de entrenador. Durante algún tiempo, su juego ha estado bien establecido. Es un equipo muy dinámico y juguetón que siempre tiene la intención de jugar para marcar goles. Con su nivel actual, es un equipo que luchará por las plazas europeas. Tenemos que ganar este fin de semana y tienes más posibilidades de ganar si Kylian está en el campo, así que Kylian jugará".