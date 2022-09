ES.PSG.FR

El DT del PSG, Christophe Galtier, habló en exclusiva con los medios del club, recordando el comienzo de la temporada. Además, conversó sobre su trabajo diario con los jugadores y su nuevo entorno en París.

ENTRENAR AL PARIS SAINT-GERMAIN, ¿ES UN TRABAJO ESPECIAL?

"Es el trabajo de un entrenador, el trabajo de un entrenador, en el campo, por supuesto, como en cualquier otro lugar. Con la particularidad de trabajar con jugadores de muy alto nivel y clase mundial. Luego está todo lo que genera cuando trabajas en el Paris Saint-Germain, la exposición del club, de los jugadores y también de mi puesto. Es un puesto donde hay visibilidad internacional y es una caja de resonancia increíble. Por eso hay que ser lo más natural posible en la gestión del día a día con los jugadores, procurando que todo lo que se diga quede lo más confidencial posible porque después todo se amplifica mucho. Y con esta exposición mediática me doy cuenta de que, en última instancia, cuando estás en París-Saint-Germain, el vaso siempre está medio vacío, nunca está medio lleno. También debemos tener mucho cuidado, y no dejarnos abrumar por las críticas".

¿CÓMO TE PREPARASTE PARA ESTE TRABAJO? ¿HAS ESTUDIADO A LOS JUGADORES, VISTO LOS PARTIDOS?

“Tan pronto como hubo contacto y las cosas se aclararon cada vez más, trabajé mucho en la temporada del Paris Saint-Germain, la temporada pasada y las temporadas anteriores. El hecho de que también sea entrenador en la Ligue 1, también ya tenía muchos análisis sobre el club y el equipo. Entonces, por supuesto, trabajé mucho y también muy rápido con todo mi personal, a nivel técnico y táctico, para encontrar, en relación con los jugadores que se iban a quedar, las características de cada uno, para encontrar el mejor posible. organización para resaltar la increíble capacidad de juego que puede tener este equipo".

HAS HECHO EL MEJOR COMIENZO PARA UN NUEVO ENTRENADOR EN LA HISTORIA DEL CLUB, VEMOS SONRISAS EN LOS ENTRENAMIENTOS, JUGADORES EN GRAN FORMA, ¿HAY UN "SECRETO GALTIER"?

"No tenía esa estadística, pero honestamente creo que hemos tenido un buen comienzo. El hecho de que haya sonrisas... Los resultados significan que hay muchas sonrisas, ¡pero lo contrario también puede ser cierto! ¡Muchas sonrisas, tan buenos resultados! Esta cohesión de grupo es muy importante y hay ganas de hacer cosas juntos. Es muy importante que cuando los jugadores lleguen aquí al Centro de Entrenamiento estén muy contentos de venir a trabajar, a encontrarse, a intercambiar y compartir todos los días. ¿Hay alguna receta en particular? No, soy muy natural, soy muy franco con los jugadores, muy directo, sencillamente".

¿CÓMO HACÉS PROGRESAR A JUGADORES DE CLASE MUNDIAL?

“Sí, siempre se puede mejorar a un jugador, sobre todo mentalmente. A nivel técnico, los jugadores que tengo están a un nivel extraordinario. Pero tenemos que hacerlos progresar a nivel mental, en la exigencia, en lo que requiere nuestro trabajo, en todo lo que tenemos que poner en la preparación de una sesión, en la preparación de un partido, en la concentración, en la determinación. Hacerlos progresar a nivel táctico no, pero insistir en lo que queremos ver del equipo, en el posicionamiento que deben tener los jugadores, en ese posicionamiento que luego se convierte en movimiento, obviamente que hay mucho trabajo. Cuando estás en el Paris Saint-Germain, la gente se olvida de todo eso. Hay mucho trabajo por parte de mi cuerpo técnico, mis analistas, mis preparadores físicos y yo mismo para que unos jueguen para otros y sobre todo, insisto, ponernos en sus puntos fuertes. El trabajo duro está ahí".

¿EN QUÉ CONSISTE SU TRABAJO DIARIO CON SU PERSONAL?

"Es mucho análisis, mucho análisis sobre los oponentes que vamos a jugar y también mucha investigación y desarrollo sobre nuestro modelo de juego, para no ser flojo y creer que las cosas funcionan fácilmente. . Siempre estamos tratando de crear situaciones en los entrenamientos, encontrar fallas en el rival, reforzar nuestras fortalezas, insistir en las relaciones entre nosotros, las relaciones técnicas, la conexión y también corregir algunas cosas. Tenemos fallas como cualquier equipo, por lo que tratamos de limitar la cantidad de errores que podemos haber cometido al comienzo de la temporada. Tratamos de limitar cada vez más para darle al oponente menos posibilidades de creer que es posible. Pero insisto mucho en nuestra relación, nuestra conexión entre nosotros, cómo jugamos la posesión del balón, y la forma en que tenemos que atacar, la forma en que tenemos que ser en este momento: más asesinos. Creamos muchas situaciones para, en última instancia, pocos goles en los últimos partidos. Y también insistimos con el cuerpo médico, con el departamento de rendimiento, con nuestra nutricionista en que los jugadores se recuperen lo mejor posible porque tenemos una secuencia de partidos increíble".