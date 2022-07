EFE

"No habrá ningún jugador por encima del equipo", advirtió el nuevo entrenador del París Saint-Germain, Christophe Galtier, que envió un mensaje muy claro de disciplina a la plantilla en su primera comparecencia pública al frente del banquillo.



Galtier fue presentado por el club parisino como técnico para las próximas dos temporadas poco después de que se oficializó el cese del argentino Mauricio Pochettino, al que le quedaba un año de contrato.

Con un plantel a menudo criticado por el personalismo de algunas de su figuras, el nuevo técnico dejó claro que tiene "el apoyo de la dirección para tomar decisiones sobre cualquier jugador, no importa cuál, que no se sienta identificado con el proyecto".



Insistió en que está "decidido" a que el equipo "esté bien soldado", y lanzó otra advertencia a los jugadores que no se impliquen en el proyecto: "serán descartados".



Preguntado específicamente sobre el brasileño Neymar, el técnico señaló que "es un jugador de clase mundial, uno de los mejores del mundo, pero hay que encontrar un equilibrio". En todo caso, recalcó que "quiero que se quede".



Dijo que tiene "una idea muy clara" de lo que espera de Neymar, y que primero hablará con él para compartir expectativas.

Galtier destacó la importancia que ha supuesto para su llegada la reciente contratación del portugués Luis Campos como asesor deportivo del club.



"La presencia del Luis Campos en el PSG ha sido determinante", dijo, antes de resaltar que con el portugués "no hay compromisos".



El presidente del PSG, Nasser al Khelaïfi, acompañó al técnico en la conferencia de prensa, en la que se le preguntó por si había intentado contratar a Zinédine Zidane para el puesto.



"Adoro al jugador y al entrenador, pero nunca he hablado con él. Christophe Galtier fue mi primera opción", aseguró.

A nivel de juego, el técnico indicó que el PSG buscará la posición del balón y "atacar bien, pero presionando bien al oponente". El objetivo es "ganar", pero con el plantel a su disposición también será "jugar bien".



Sin embargo, no avanzó si jugará con un esquema con tres defensas, como ha hecho a menudo en sus anteriores equipos, hasta comprobar cómo responden sus jugadores. "Antes de ver el esquema, quiero ver la capacidad de recuperar el balón muy alto, muy pronto", precisó.



Uno de sus primeros retos será el de la portería, donde el PSG tiene a dos figuras de talla mundial, el costarricense Keylor Navas (más veterano) y el italiano Gigi Donnarumma (más joven). Pochettino los alternó, de forma que nunca se supo si había un guardameta titular



Galtier dijo que prefiere tener un número uno claro, "aunque el dos puede pasar a uno según su rendimiento".



"Siempre he trabajado así porque creo que es más sencillo", apuntó.



En el plano personal, reconoció que está "orgulloso" y "conmovido" de su llegada al banquillo más importante de Francia, aunque es "consciente" de la responsabilidad que asume. "Si he aceptado este puesto, es porque soy capaz", afirmó.



También intentó zafarse de cualquier imagen de "duro" con el vestuario: "Soy un entrenador muy exigente al que le gusta que los jugadores trabajen, pero también quiero ver a los jugadores felices. No podemos tener buenos resultados sin jugadores felices".