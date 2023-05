Christophe Galtier, entrenador del París Saint-Germain, habló en la tradicional rueda de prensa antes del partido contra el ESTAC Troyes, por la Jornada 34 de la Ligue 1.

El estratega habló sobre el estado físico de su plantilla, las bajas que presentan y analizó a su rival de turno, que se encuentra en puestos de descenso y a 10 de la salvación con 15 unidades por jugarse.



SOBRE LOS RECURSOS DE LA PLANTILLA

"Nuno es baja hasta final de temporada, y Achraf está sancionado tras su segunda tarjeta amarilla [contra el Lorient]. Junto con otras ausencias, eso nos pone en desventaja, pero esos momentos en los que tienes una plantilla reducida forman parte de la temporada. Tenemos un partido por semana y hay que encontrar soluciones. Hemos trabajado para compensar las ausencias de algunos jugadores e intentar mantener nuestra forma fuera de casa, porque probablemente seamos mejores fuera que en casa. He estado buscando a alguien que pudiera sustituir tanto a Achraf como a Nordi Mukiele, y Juan Bernat estará disponible en la banda izquierda. Nos aseguraremos de tener un equipo muy dinámico para poder seguir ganando fuera de casa".

SOBRE LA BUENA RACHA DEL EQUIPO FUERA DE CASA

"Hemos tenido partidos diferentes. Recuerdo nuestra victoria en los últimos segundos en Brest, después de quedar eliminados de la Liga de Campeones en Múnich y hacer el largo viaje de vuelta. Luego fuimos a Niza y demostramos talento, pero también mucha unión para contenerlos. Hicimos una buena primera parte en Angers, aunque la segunda fue menos buena, pero me niego a creer que estemos más cómodos fuera que en casa. Tenemos la obligación de obtener resultados. ¿Se abren más los equipos en casa al dejarnos más espacios? Puede ser, pero una cosa es segura, y es que realmente estamos en un sprint y en una lucha, y que tendremos que darlo todo para ganar el domingo".

SOBRE TROYES

"No sé cómo estarán mentalmente, dada la diferencia de puntos que les separa del 16º, pero cuando el París Saint-Germain viene a la ciudad, siempre pasa lo mismo. Tendrán ganas de jugar y de ganar al vigente campeón. Los equipos suelen salir a por todas contra nosotros, así que nuestro compromiso, nuestra determinación y nuestro estilo de juego son lo más importante. Nuestro último partido fuera de casa fue contra el Angers, que ya estaba casi condenado a la Ligue 2, pero vi un Angers muy abierto, muy dinámico, que quería ganar al vigente campeón, el París Saint-Germain. El Troyes recibe al vigente campeón, y los jugadores jugarán sin presión y ante un público decente. Querrán ganar al París Saint-Germain, así que depende de nosotros rendir mejor que contra el Lorient y querer ganar, porque el único buen resultado será una victoria".

SOBRE LAS LESIONES Y SANCIONES DE LA PLANTILLA

"Desde el punto de vista personal, estoy centrado en mi trabajo, no en la dirección de los partidos, sino en la plantilla, que desgraciadamente se está viendo debilitada por las lesiones y las sanciones. Hay una diferencia de cinco puntos, pero esta temporada tenemos equipos en el segundo y tercer puesto que tienen un número importante de puntos y que están en un gran momento de forma, así que no hay lugar para la autocomplacencia. Las derrotas que hemos sufrido no tienen que ver con la autocomplacencia, sino con una situación difícil desde el punto de vista físico, más aún cuando, partido tras partido, vas sufriendo lesiones que te privan de jugadores importantes para el resto de la temporada. Tenemos que estar unidos, hablar entre nosotros, no dejarnos las cosas en el tintero y hablar con libertad para que todo el mundo pueda expresarse con un poco más de libertad y para que todo el mundo pueda actuar con un único objetivo: ser campeones al final de la temporada".