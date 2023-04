Christophe Galtier, entrenador del París Saint-Germain, habló en rueda de prensa antes del partido contra el Lorient, correspondiente a la Jornada 33 de la Ligue 1.

El estratega está a punto de levantar su primer título de liga con el PSG, que es líder de la clasificación con 75 puntos, ocho más que el Olympique de Marsella y nueve sobre el RC Lens.

Durante su comparecencia el técnico francés habló sobre el momento que vive el equipo, las bajas que tiene y del apoyo de los fanáticos.

Las bajas en la plantilla

"La plantilla está muy bien. Nos recuperamos bien tras la victoria en Angers, y hemos trabajado bien esta semana, con algunas sesiones de entrenamiento realmente buenas y mucho empuje y concentración. Neymar también ha vuelto a París. Como hemos visto, es un rayo de sol constante para nosotros, y estamos contentos de volver a verle. Nuno Mendes también debería estar disponible para el domingo. La semana pasada descansó porque tenía molestias".



La previa vs. Lorient

"Es un equipo que parece haber perdido un poco de fuelle después de una gran primera parte de la temporada, pero tiene un entrenador joven que practica un fútbol bonito. Han pasado por una mala racha, y además perdieron a su máximo goleador en invierno. Siempre es muy difícil sustituir a un jugador así a mitad de temporada. Es un equipo que baja el balón y juega, crea peligro y corre mucho. Es un equipo muy técnico, sobre todo entre líneas, así que tendremos que ser disciplinados para gestionar bien este partido".

el apoyo de los fanáticos

"Nuestros aficionados de la Tribune Auteuil no faltarán. Siempre nos apoyan, tanto en la carretera como en el Parque de los Príncipes. Incluso en los momentos difíciles, siempre nos han apoyado. Recuerdo el partido contra el Lille, que dimos la vuelta gracias en parte a ellos. Esperamos ganar por ellos el domingo".

La mejoría física de Sergio Ramos

"Tuvo una temporada difícil el año pasado con lesiones recurrentes, pero hizo una pretemporada completa el verano pasado, y es un jugador muy profesional. Aporta experiencia, exigencia cada día y disciplina. Es un jugador importante en el vestuario. Estamos muy contentos con lo que nos da en los partidos, pero también en el día a día. Es un ejemplo para los jugadores jóvenes y para todos".

La potencia de Gharbi

"Es un jugador potente, ofensivo, con mucha calidad técnica, y trabaja mucho en los entrenamientos, pero tenemos la obligación de conseguir resultados. Ha habido muchas ausencias, y también hemos tenido una época más complicada en el terreno de juego, por lo que me resultó difícil dar entrada a los jugadores jóvenes durante ese tiempo, pero él ha madurado en su forma de jugar y se ha acercado a las normas del fútbol profesional a lo largo de la temporada. Simplemente no quería darle más responsabilidad en lo que era un momento más difícil para nosotros".

La victoria sobre el Angers

"Analicé con mis jugadores la segunda parte contra el Angers. No todo son ganas, hay que saber jugar para romper líneas y crear ocasiones. También hay que disfrutar cuando se juega. Hay jugadores que tienen objetivos en cuanto a sus estadísticas individuales, y tenemos que ser capaces de alimentar nuestro ataque a través de nuestros defensas y nuestros centrocampistas. En la segunda parte, contra el Angers, no jugamos suficientemente hacia delante. Si no hay movimiento, no es agradable de ver".