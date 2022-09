EFE

No aprovechó la fragilidad de su rival el Brest que no pasó del empate por 1-1 en su campo, el estadio Francis-Le Blé ante el Estrasburgo que aún no ha ganado un partido.

¡GOOOOL DE ESTRASBURGO!



🍿Sigue el Brest vs. Estrasburgo en vivo por beIN SPORTS CONNECT.#Ligue1 🇫🇷 #SB29RCSA pic.twitter.com/GfSG8fCRuv — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) September 4, 2022

La igualada refleja la situación de ambos, insertados en la zona de descenso de la clasificación de la Ligue 1.

El Brest del armenio Michel Der Zakarian, cuarto por la cola, tomó ventaja a los seis minutos gracias a Melou-Pierre Lees pero a la media hora Ludovic Ajorque empató y el Estrasburgo, que resistió una hora con uno menos por la expulsión del bosnio Sanjin Prcic, sigue antepenúltimo.