EFE

Con cuatro expulsados y victoria visitante terminó el Montpellier ante el Auxerre con un 1-2 en el Estadio de la Mosson por la fecha 3 de la Ligue 1.

Todo parecía favorable para el plantel de Oliver Dall'Oglio que se adelantó al borde del descanso con el tanto de Mamadou Sakho.

¡GOOOL DEL MONTPELLIER!



Mamadou Sakho pone el 1-0 de los locales



🍿 Disfruta el Toulouse vs. Lorient en vivo por beIN SPORTS CONNECT#Ligue1 🇫🇷 #MHSCAJApic.twitter.com/Gu556fynuw — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) August 21, 2022

Se quedó con diez el Montpellier al inicio de la segunda mitad. Khalil Fayad fue expulsado pero las fuerzas se nivelaron seis minutos después. M'Baye Niang dejó al Auxerre también con un jugador menos.

No lo acusó el cuadro de Jean Marc Furlan que en tres minutos volteó el marcador. Nuno da Costa igualó en el 71 y Mathias Autret, de penalti, les puso por delante.



No se le escapó su primera victoria de la temporada al Auxerre en un final bronco donde otros dos jugadores se marcharon antes del final. Nuno Da Costa vio la roja en el 88 y no lo aprovechó el Montpellier que acabó también con nueve por la eliminación de Teji Savanier.