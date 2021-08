EFE

Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno y gran aficionado al fútbol, declaró a Efe con respecto a la salida del astro argentino Lionel Messi del Barcelona al PSG que al principio "no sabía si era verdad o no" lo que leía al respecto; y que ahora disfrutará "de él en otro país".

"Al igual que dije acerca de los Juegos Olímpicos, todo el asunto de Messi me pilló justo en los días en los que estaba casi desconectado del todo", explicó el doble campeón mundial asturiano en una entrevista con la Agencia EFE con motivo del anuncio de la expansión de su marca de ropa y complementos Kimoa en los Estados Unidos, a través de su acuerdo con SimplyEV.

"Iba recibiendo las noticias y un día parecía que se iba; al otro, que se quedaba. Al final cuando se fue no sabía si era verdad o no, hasta que no se confirmó todo", explicó Alonso, de 40 años, que esta temporada regresó a la categoría reina con la escudería con la que ganó sus dos títulos (2005 y 2006, entonces Renault).

"Pero bueno, para la Liga española no es bueno perder a los grandes nombres y los grandes jugadores; pero así era el momento y así lo decidieron todos. Bienvenido sea y disfrutaremos de él en otro país, en los que nos llegue en los resúmenes", indicó a Efe Alonso respecto a Messi.