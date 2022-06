EFE

Nasser Al Khelaïfi, presidente del PSG, aseguró que el francés Kylian Mbappé no decidió continuar en su club por dinero, porque explicó que "la oferta del Madrid era mejor" y desmintió que tenga poder en las decisiones deportivas del club.



"Tengo un gran respeto por el Real Madrid como club, pero Kylian jamás ha decidido renovar por dinero. La oferta del Madrid era mejor que la nuestra. Además, tenía otros clubes de Inglaterra, pero él ha elegido el PSG y no hemos hablado con él ni con su familia de dinero hasta el último momento. Estaba interesado en el proyecto, del fútbol. Es parisino y quería quedarse para representar a su ciudad y a su país, su club, y no es justo lo que se ha dicho de él. Para ellos el dinero no es lo más importante, quieren ganar y quieren un proyecto deportivo", dijo en Marca.

El presidente del PSG, que aseguró que "la Superliga está muerta", respondiendo a lo dicho por Florentino Pérez, desveló lo ocurrido en el último año con los intentos del Real Madrid de convencer a Mbappé.

"Mbappé quería quedarse y lo decía siempre que me preguntaban. Escuchaba que en el Madrid decían que quería jugar en el Madrid, pero no era verdad. Hablamos ahora de la última oferta del Madrid, pero en verano hicieron una de 170 y 180 millones. Lo que quiere decir que junto a su salario, ya era mejor que la nuestra, como la de ahora", explicó.



"Rechacé 180 y me dijeron que estaba loco, gente de mi confianza, porque se podía ir gratis, pero lo hice porque estaba seguro de que Kylian se iba a quedar porque le conozco bien a él y a su familia, sé lo que quiere. Kylian es muy serio, profesional, y quiere ganar, le da igual el dinero. Entiendo que el Madrid esté decepcionado, pero no es justo decir eso de Mbappé", añadió sin entender la crítica al jugador por el aspecto económico.



No confirmó Nasser Al Khelaïfi la continuidad en el PSG de Mauricio Pochettino como técnico ni de Neymar. Desmintió que hayan negociado con Zinedine Zidane. "No podemos hablar de eso aún, lo haremos en su momento, no ahora".

"Zidane es una persona que me gustaba mucho como jugador y me gusta como entrenador, me encanta, pero jamás hemos hablado con él, directa o indirectamente. Le respeto y le aprecio mucho. Han salido muchas cosas, pero no hemos hablado con él jamás", afirmó.



Mostró su sorpresa con la intención de Florentino Pérez de montar la Superliga pero celebrar "casi una semana" la conquista de la Liga de Campeones. "Es raro. Ha ganado la Champions y de forma merecida además, pero por un lado la quieren ganar, lo han celebrado días, casi una semana, y por otro lado no les gusta jugarla. Si no estás contento, no hace falta jugarla. Es la mejor competición del mundo para todos e incluso no sé porque los aficionados españoles están también en contra de esta competición, pero para mí la Superliga está muerta".

Respecto a la denuncia de LaLiga y de su presidente Javier Tebas al PSG por incumplir "de forma continua la actual normativa de fair play financiero", Al Khelaifi respondió con ironía. "¿Quién es Tebas? No conozco a esa persona", dijo.

"Nuestro estilo es no meternos en los asuntos de otros clubes, de otras Ligas o Federaciones, no es nuestro estilo. Pero no voy a aceptar que otros nos den lecciones. Me da igual lo que diga, la verdad, se habla de esto hace años ya. Tenemos un proyecto de fútbol por construir y vamos a seguir adelante", argumentó.



"Todos los veranos es lo mismo. Que si fair play, que si no respetamos al resto... Sabemos mejor que él lo que podemos hacer y nadie de fuera nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Si lo hacemos, es porque podemos. Mire el caso de Messi. Pasó igual, ya decían que era imposible financieramente y hemos ganado dinero con Messi. No tiene ni idea y debería centrarse en su campeonato porque su campeonato está un poco muerto", añadió atacando a LaLiga.



También quiso aclarar que Mbappé no se ha metido en el cese de Leonardo como director deportivo y la llegada de Luis Campos, ni opina del entrenador ni la plantilla. "Ha dejado su opinión sobre el proyecto porque quiere ganar, pero no entra en eso después. Lo que quiere, solo, es jugar. No entra jamás en la planificación".



Por último, confirmó su entrada en el circuito de pádel. "Premier Padel es una oportunidad para todos, para los jugadores, para el deporte, para la Federación, para los medios, para desarrollar este deporte a nivel mundial como se merece. No queremos nada cerrado, como la Superliga, es una competición abierta para los jugadores, no le cerramos la puerta a nadie".