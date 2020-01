Tuchel no quiere perder a Cavani, pero no descarta que se vaya

EFE

El entrenador del París Saint-Germain (PSG), Thomas Tuchel, afirmó que no quiere que Edinson Cavani se vaya, pero no descartó su salida, conocedor de su voluntad de marcharse y de las ofertas que por él ha hecho el Atlético de Madrid.



Preguntado en conferencia de prensa sobre si piensa en un reemplazo si el delantero uruguayo deja el PSG, Tuchel afirmó que le gusta el grupo que tiene.



"No queremos perder a ningún jugador, pero puede ocurrir, es la realidad", señaló antes de añadir que hay que esperar y que "tal vez no ocurrirá nada", pero que "si las cosas cambian", deberán adaptarse.



El técnico confirmó que Cavani no jugará este miércoles en el partido de la liga contra el Reims, como tampoco disputó los dos encuentros de la semana pasada, oficialmente por unas molestias de pubis.



"No es una situación fácil para él, lo puedo entender y estoy contento de que se mantenga positivo, profesional. Si hay un lesionado, tenemos un sustituto extraordinario", señaló.



Tuchel reconoció que la situación puede afectar a la confianza de unos y otros e insistió en que para que esta situación se aclare habrá que esperar unos días y en que el uruguayo deberá luchar para recuperar su lugar y el ritmo tras la lesión.



El club de la capital francesa rechazó una oferta de 10 millones de euros que le hizo el Atlético de Madrid por Cavani, que tiene contrato con el PSG hasta junio.



El máximo goleador de la historia del club ha manifestado su voluntad de irse ya, entre otras razones porque estima que Tuchel no le considera lo suficiente.