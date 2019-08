Primer partido de la Ligue 1 2019: AS Monaco vs. Olympique Lyonnais

J-1 avant #ASMOL en ouverture de la saison de @Ligue1Conforama 🔥 👉 Pour l'occasion, saurez-vous retrouver ce joueur passé à la fois à l'@ol et à l’@asmonaco ? ▫️ ▫️ #ligue1conforama #Ligue1Legends #lyon #monaco #olympiquelyonnais #asmonaco

A post shared by Ligue 1 Conforama (@ligue1conforama) on Aug 8, 2019 at 6:55am PDT