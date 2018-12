Mbappé cumple 20 años y quiere de regalo la Champions

EFE

El atacante francés Kylian Mbappé, que hoy cumple 20 años, pide como regalo ganar la Liga de Campeones con el París Saint-Germain, al tiempo que señala que, pese a su precocidad, siente que no está haciendo nada extraordinario.



En una entrevista que hoy publica el diario "Le Parisien", el "10" de los campeones del mundo confiesa su admiración por Cristiano Ronaldo, asegura que le hubiera gustado coincidir con Zinedine Zidane en el césped y se considera "una persona normal".



"No tengo la impresión de estar haciendo algo extraordinario. La gente me dice que sí, pero yo solo estoy viviendo mi sueño. Siempre soñé con tener esta vida. Quería ser futbolista como otros quieren convertirse en otras cosas", indica el futbolista.





Mbappé se confiesa apasionado por los juegos de mesa y por los de vídeo, asegura que de niño dormía con las camisetas nuevas de jugadores que le regalaban o con las copas que ganaba y que ahora, a causa de su oficio, echa de menos el esquí.



"Cuando termine mi carrera me voy a alquilar una pista para mí solo", bromea.



"L'Équipe" compara su trayectoria con lo que habían conseguido otras grandes estrellas de la historia a los 20 años.



Mbappé ya ha jugado 79 partidos en primera división, dos más que Cristiano Ronaldo a esa edad y 22 más que Johan Cruyff.



El holandés había marcado siete goles más que Mbappé a esa edad (el francés lleva 41) pero ningún otro futbolista había jugado más tantos en Liga de Campeones que el francés, 22, diez más que el argentino Lionel Messi, doce más que Cristiano.



En esa competición, lleva ya 12 goles, frente a los tres de Cruyff a los 20 años y a los dos de Messi.



También tiene el récord de partidos internacionales, 28, cuatro más que Pelé y diez mas que Cristiano. El brasileño, sin embargo, ya había marcado 26 goles con la "canarinha" a esa edad, frente a los 10 de Mbappé.



Pelé, autor de seis goles en una fase final antes de los 20, también le aventaja en dos en esa estadística.



Mbappé debutó en primera división con 16 años y 11 meses, frente a los 17 años y 3 meses de Messi; su primer gol lo logró con 17 años y dos meses, frente a los 17 años y seis meses de Cruyff.