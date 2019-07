El PSG no ha recibido ninguna oferta por Neymar

EFE

El París Saint Germain (PSG) sigue sin haber recibido ninguna oferta por Neymar pese a los continuos rumores de interés del Barcelona, de forma que la estrella brasileña vuelve a entrenar con sus compañeros del club francés e irá con ellos de gira a China.



En declaraciones al término del encuentro amistoso frente al Nuremberg publicadas por "Le Parisien", el director deportivo, Leonardo, insistió en que no ha habido ningún cambio con respecto a lo que dijo hace una decena de días.





"Lo repito, no hay ninguna oferta concreta", remachó Leonardo, al ser preguntado sobre si privilegia la hipótesis que supuestamente habría sugerido el Barça de cambiarlo por otros futbolistas.



Por su parte, el entrenador, Thomas Tuchel, insistió en su voluntad de que el brasileño continúe en su plantilla: "todo el mundo quiere que Neymar se quede. Cualquier entrenador quiere a Neymar en su equipo".



Tuchel avanzó que estará con los otros jugadores "en el avión para la gira en Asia y jugará contra el Inter de Milán".



El director deportivo tanto en público como en privado no ha dado signos de querer recomponer las maltrechas relaciones entre los responsables del equipo y Neymar tras el incidente por su tardanza para reincorporarse a los entrenamientos.



En una entrevista a "Le Parisien" el pasado día 9, Leonardo había dejado la puerta abierta para que se fuera, pero advirtiendo de que eso exigía una oferta financiera que conviniera al PSG, que hasta entonces no había llegado.



Una alusión indirecta a los 222 millones de euros que el PSG pagó hace dos años para llevárselo del Barcelona.



Según el diario francés, la marcha del astro brasileño no se viviría como una catástrofe en el equipo de la capital francesa, pero al mismo tiempo para la situación no ha llegado a un punto sin retorno y Neymar tiene contrato para tres temporadas más.



Ni él mismo ni su padre han confirmado públicamente que quiera marcharse y desde el punto de vista deportivo, más allá de los desencuentros, es un jugador excepcional.