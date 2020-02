Amiens y PSG brindan partidazo con empate a cuatro

EFE

El París Saint Germain pagó con dos puntos su relax y, tras remontar un 3-0, se dejó dos puntos en el Stade de la Licorne ante el Amiens, penúltimo de la Ligue 1, que logró la igualada (4-4) en el tiempo añadido con un gol de Sehrou Guirass.



El plan B del París Saint Germain, plagado de ausencias y con un once invadido de suplentes, no terminó de funcionar. Aunque la cómoda ventaja que el conjunto parisino ostenta en el liderato -trece puntos- aminora la mala versión ofrecida, especialmente en defensa. El PSG tiró toda la primera parte.



Nunca tendrá una ocasión igual el conjunto de Luka Elsner, que lucha por salir de la zona de descenso y que no gana desde el 2 de noviembre pasado, cuando superó al Brest. Desde entonces, el Amiens acumula ocho derrotas y, con el de este sábado, cinco empates



El Paris Saint Germain, que el martes jugará en Dortmund ante el Borussia la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, era un juguete en manos de un rival menor. Thomas Tuchel dejó fuera de la convocatoria, por lesión, a hombres como Kylian Mbappe, Neymar, Layvin Kurzawa, sin Thomas Meunier o el español Pablo Sarabia. Además, dejó en el banquillo a Marquinhos y Marco Verratti.

El argentino Mauro Icardi y el uruguayo Edinson Cavani componían un ataque atípico en el conjunto parisino.



Así, a los cinco minutos comenzó la pesadilla visitante. Un gran pase al hueco de Gael Kakuta lo recibió dentro del área Sehrou Guirassy y su disparo superó a Keylor Navas.



Antes de la media hora, el Amiens hizo el segundo. Gael Kakuta recogió un buen centro del maliense Foussani Diabat y firmó un tiro certero desde el vértice del área que llegó al fondo de la red.



El Amiens dejó en evidencia al PSG al contraataque. Así llegó el tercer tanto local. El congoleño Kakuta dio el balón a Fousseni Diabate, que buscó una escuadra y su disparo superó a Keylor Navas.



Resultó clave para los visitantes el gol anotado por el español Ander Herrera en la prolongación de la primera mitad y que llegó tras un córner que botó el alemán Julian Draxler, desvíó de cabeza Bongani Zungu y aprovechó el exjugador del Athletic.



Así se llegó al descanso, cuando Thomas Tuchel realizó dos cambios. Marquinhos sustituyó a Thiago Silva y Marco Verratti a Idrissa Gueye.



Salió enchufado el PSG. El campeón era otro. No tardó en descubrir las carencias en defensa del Amiens. Pasada la hora de partido ya había empatado en dos jugadas a balón parado rematadas de cabeza por NianZou Kouassi. La primera tras un saque de esquina botado por Draxler. La segunda en otro córner, lanzado por Ángel Di María.



Tuchel también recurrió a Juan Bernat, que sustituyó a Leandro Paredes. Una internada del lateral español por la banda izquierda terminó con un centro al área que culminó Mauro Icardi, que puso por delante al campeón en el minuto 74.



No cerró el partido el París Saint Germain. Pudo hacerlo Edinson Cavani, que echó fuera una clara ocasión, solo delante del meta Regis Gurtner.



A continuación llegó el empate. En una contra que dejó en evidencia a la defensa parisina. Un pase de Quentin Cornette fue aprovechado otra vez por Sehrou Guirassy, que envió a la red la pelota lejos del alcance de Keylor Navas, consoló al Amiens y castigó la relajación del líder.