EFE

La actriz estadounidense Eva Longoria y el futbolista alemán Mesut Özil presumieron este martes en sus redes sociales de ser parte de los nuevos accionistas del Necaxa, equipo de la Primera división del fútbol mexicano.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



"Así es como tomo mi café ahora que me uní al grupo de dueños del Club Necaxa. Me siento muy emocionada y encantada porque vamos a hacer cosas realmente emocionantes con este equipo", escribió Longoria en una foto en su cuenta de Instagram en la que se vistió con la playera del Necaxa.



Longoria y el jugador del Fenerbahce turco forman parte del grupo de inversionistas encabezado por el empresario estadounidense Al Tylis que compró el 50 por ciento del Necaxa.



"Estoy muy emocionado por ser parte del grupo de dueños del Necaxa", publicó Özil en su cuenta de Twitter.



Junto a Longoria y Özil, el grupo de nuevos dueños del Necaxa también está integrado por la modelo Kate Upton, el lanzador de los Astros de Houston, Justin Verlander; el jugador del Heat de Miami, Victor Oladipo; los ex baloncestistas Richard Hamilton y Shawn Marion y el esquiador campeón olímpico Bode Miller.



En su confirmación como socios del Necaxa, Longoria y Özil invitaron en sus redes sociales a sus seguidores a ser accionistas del Necaxa mediante la compra NFT (token no fungible) que forman parte del 1 por ciento de las acciones del equipo mexicano.



El presidente de la Liga Mx, Mikel Arriola, anunció el lunes pasado que los dueños de los 18 conjuntos de la Primera división mexicana aprobaron la venta del 50 por ciento del Necaxa a inversionistas extranjeros.



"Se aprobó la inversión extranjera en el club Necaxa, esto implica que el dueño actual (Ernesto Tinajero) no pierde el control pero entra el 50% de capital extranjero", explicó Arriola en rueda de prensa.



Según lo informado por Arriola, Tinajero mantendrá el control de las decisiones del Necaxa, que bajo su mandato ha destacado por ser especialista en fichar jugadores a bajo precio para venderlos más caros.



Entre sus últimas grandes ventas de futbolistas está la del chileno Edson Puch, quien fue fichado por 550.000 dólares y vendido al Pachuca por 7.5 millones de dólares.