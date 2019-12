Monterrey se consagró campeón de la Liga MX al vencer al América en penales

🇲🇽 @rayados are the @ligabbvamx champions 🏆🏆🏆🏆🏆 #Monterrey se consagró campeón de la #LigaMX 🏆🏆🏆🏆🏆 (📷: @rayados)

A post shared by beIN SPORTS USA (@beinsportsusa) on Dec 29, 2019 at 9:44pm PST