EFE

El Real Zaragoza ha solicitado al Consejo Superior de Deportes (CSD) la suspensión del 'play off' de ascenso a la Primera División del fútbol español por la falta de integridad y el riesgo para la salud ante lo que consideran en su recurso de alzada como "una segunda oleada" de la COVID-19.



El club ha explicado en un comunicado que al no recibir contestación de su requerimiento del pasado día 4 de agosto ante las autoridades deportivas, reitera sus argumentos y solicita el fin de la competición.



En el recurso, el equipo entrenado por Víctor Fernández argumenta que el acuerdo adoptado para la variación de las fechas de la disputa de la promoción de ascenso y el "excesivo retraso" de la disputa del 'play off' causa al club "un daño deportivo de imposible reparación", ya que uno de sus mejores jugadores y máximo goleador, el hispano-colombiano Luis Suárez Charris, no podrá ser parte en esos enfrentamientos.



El Real Zaragoza solicita al CSD la suspensión del play off por la falta de integridad y el riesgo para la salud https://t.co/wyiOXmFIPR — Real Zaragoza (@RealZaragoza) August 8, 2020





Esta circunstancia vulnera el 'fair play' deportivo solicitado por la FIFA en su guía sobre el coronavirus y la vuelta a las competiciones con fecha del 7 de abril de 2020 y provoca "una evidente falta de igualdad de oportunidades y la consiguiente adulteración de la competición".



Al ser privados por circunstancias ajenas e imposibles de prever de uno de sus mejores jugadores, continúan, se sitúan en "inferioridad manifiesta sin incumplir ninguna regla".



Así, la escuadra blanquilla propone, en la misma línea que ya había plantado en su requerimiento previo, una de estas tres soluciones.



La primera consiste en acordar el ascenso de los seis equipos de Segunda División que acabaron en las posiciones del 1 al 6 en la temporada regular.







Si así fuese, y con el descenso de los tres últimos de Primera División, la temporada 2020-2021 tendría 23 equipos en la máxima categoría.



Alternativamente, que, "de acuerdo con la imposibilidad de jugar un 'play off' con las mismas armas, equitativamente y sin adulterar la competición", los partidos a jugar fueran todos definitivamente acabados con 0-0, lo que, por la reglamentación, haría que el mejor clasificado, el Real Zaragoza, fuera quien tuviera derecho a ascender.



Si no se contemplara este segundo supuesto, solicitan que su equipo, como tercer clasificado en la temporada regular, sea reconocido como mejor y por tanto como el que tiene derecho deportivo al ascenso.



En el escrito también señalan que la promoción en las fechas acordadas y en las condiciones actuales supone "un grave riesgo para la salud de los profesionales que participan en la celebración".



Así que, sin perjuicio de lo anterior, piden que se acuerde una medida cautelar de suspensión de la disputa, "habida cuenta de los graves riesgos para la salud que implica su disputa en las fechas aplazadas de referencia".