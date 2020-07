EFE

El Cádiz, que el sábado no pudo certificar el ascenso a LaLiga, tras caer por 0-1 ante el Fuenlabrada, logró el ansiado retorno a la máxima categoría del fútbol español, tras la derrota del Zaragoza (2-4) ante el Oviedo.



Un resultado que no sólo propició el ansiado ascenso del conjunto andaluz, sino que complicó notablemente las opciones de ascenso directo de un Zaragoza, que perdió la posibilidad de depender de sí mismo para retornar a Primera División.

Y es que los de Víctor Fernández volvieron a sufrir un auténtico calvario en la Romareda, donde los “blanquillos” encadenaron su quinta derrota consecutiva.



Huérfano del apoyo de su afición, el Zaragoza no ha sido capaz en su estadio desde el reinicio de la competición, tras el obligado parón a causa de la pandemia de coronavirus.



Todo un lastre para el equipo aragonés, que aprovechó de manera magistral el Oviedo, con una espectacular puesta en escena, que no hizo sino aumentar el nerviosismo de los locales.

Apenas habían pasado nueve minutos de juego cuando el Oviedo ya había gozado de dos claras ocasiones de gol, en un cabezazo de Arribas y en un remate de Samuel Obeng, que se marchó fuera por muy poco.



No falló en su siguiente oportunidad el delantero ghanés, que firmó al cuarto de hora de juego el 0-1 al rematar a las redes un centro desde la izquierda de Luismi.

Una renta que los “carballones” doblaron en el último minuto de la primera mitad, con un gol (0-2) de Marco Sangalli, que culminó con un espectacular remate de volea una jugada ensayada tras una falta lateral.



El Oviedo pudo volver a ampliar su ventaja a los dos minutos de la segunda mitad en un lanzamiento de penalti, que Rodri estrelló en el larguero cuando el guardameta local, el argentino Cristian Álvarez, ya estaba batido.



Quienes no fallaron fueron el panameño Yoel Bárcenas, que firmó a los 79 minutos el momentáneo 0-3 al culminar con un potente disparo raso un contraataque visitante, y Alfredo Ortuño que redondeó la goleada del Oviedo, tras establecer en el 91 el 0-4, que convirtiñó en ua mera anécdota los dos postreros tantos del Zaragoza, obra de Miguel Linares y del japonés Shinji Kagawa, que anotó de penalti en el 96 el definitivo 2-4.



Una contundente victoria que permitió al conjunto asturiano distanciarse en cuatro puntos de los puestos de descenso y lo más importante depender de sí mismo para certificar la salvación en las dos últimas jornadas del campeonato.



Todo lo contrario, que el Zaragoza, que tras perder la posibilidad de arrebatar la segunda plaza al Huesca, deberá ganar sus dos últimos partidos y esperar un tropiezo de los oscenses, que le aventajan en dos puntos, para acompañar al Cádiz en el ascenso directo.



Pero si vibrante se perfila la lucha por los puestos de ascenso directo, no menos dramática se prevé la batalla por lograr la salvación.



Una permanencia que se empeñó en complicarse el Deportivo de La Coruña, tras caer este domingo por 2-3 ante un Extremadura, que llegaba a Riazor ya descendido y con un once de circunstancias.



Y eso que el encuentro no tardó en ponerse de cara para el conjunto gallego, que a los cuatro minutos de juego ya marchaba por delante en el marcador, gracias a un gol (1-0) del lateral David Simón.



Sin embargo, cuando todo parecía a favor de los de Fernando Vázquez, que dirigió el choque desde la grada por sanción, los blanquiazules cayeron en una inoportuna relajación, que permitió dar la vuelta al tanteador al equipo extremeño.



Una remontada en la que jugó un papel fundamental el delantero formado en la cantera del Deportivo Óscar “Pinchi”, que selló el triunfo visitante con un doblete en los minutos 84 y 92.



Derrota que dejó al Deportivo con tan sólo dos puntos de ventaja sobre la zona de descenso, que cierra el Lugo, pese al agónico empate (2-2) que logró este domingo en casa ante un Girona, que vuelve a ver alejarse la posibilidad de alcanzar los puestos de ascenso directo.



Ni el buen partido del delantero uruguayo Cristhian Stuani, que no sólo anotó de penalti, sino que provocó la falta que dio origen al 1-2 e, incluso, evitó bajo palos un gol del conjunto gallego, bastó al Girona para hacerse con el triunfo en su visita al Anxo Carro.



Y es que el Lugo nunca se rindió, una fe que encontró su premio a los 96 minutos en un remate desde la frontal del área de Cristian Herrera que supuso el definitivo 2-2.



Una igualada que dejó a los lucenses a un solo punto del Numancia, que logró escapar de los puestos de descenso, tras derrotar este domingo por 1-0 a la Ponferradina con un gol del serbio Igor Zlatanovic a falta de cinco minutos para la conclusión.



Pero si el delantero serbio fue el encargado de sellar los tres puntos para el Numancia con su remate de volea, el auténtico héroe del conjunto numantino fue el guardameta Dani Barrio con tres espectaculares intervenciones en la primera mitad.



Si en las dos primeras ocasiones Barrio privó del gol al brasileño Yuri, que encadenó su quinto encuentro consecutivo sin marcar, en la tercera el portero local evitó con una milagrosa mano que el remate de cabeza de Son se convirtiese en gol.



Una falta de acierto que condenó al conjunto leonés a una derrota, que obligará a los de Jon Pérez Bolo a seguir peleando en las dos últimas jornadas por sellar la permanencia.