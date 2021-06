EFE

El delantero uruguayo del Girona Cristhian Stuani admitió este miércoles, a las puertas del encuentro de vuelta del eliminatoria final para subir a la primera división española, que sueña "con el pitido final y con el ascenso" y que esa sensación "no tendría precio".

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



Stuani, pieza clave para el club de Montilivi, también reconoció que lo único en lo que piensa ahora mismo es "ascender y volver a hacer historia" y que hace ya "mucho tiempo" que fantasea con marcar el gol del ascenso del Girona.



Apuntó que ha conseguido "cosas increíbles en Girona" y que se siente "muy contento y orgulloso con todo lo logrado", pero remarcó que anhela el ascenso porque no es conformista.



El conjunto rojiblanco, según el uruguayo, "hizo un gran partido en Vallecas".



"El 1-2 fue una alegría tremenda. Es un resultado increíble. Ahora toca rematar la faena en casa, sabiendo que va a ser muy duro: que nadie piense que esto ya está hecho", remarcó.



En este sentido, Stuani también alertó que "hay que tener los pies en el suelo, porque "el equipo está bien, ha hecho un paso muy importante y lo tiene a tocar, pero aún no se ha logrado nada".



"La sensación que se impone ahora en el equipo es la ambición. Y las ganas y la ilusión de lograr el objetivo. El equipo quiere jugar ya", destacó.



Además, el '7' rojiblanco insistió en que el Girona "lo dejará todo en la cancha para lograr el objetivo tan deseado y soñado por todos". Y añadió que quiere cambiar las lágrimas de tristeza del 'play-off' del año pasado por lágrimas de alegría: "Toca cambiar los momentos difíciles por los de disfrutar".



"Lo pasado ya es pasado. El fútbol le ha dado al equipo una oportunidad de revancha. De olvidar todo aquello. Es una nueva oportunidad, y esta no se puede dejar escapar", aseguró.



Stuani también reconoció que se siente "muy orgulloso del equipo", porque la temporada "no ha sido nada fácil" y ha costado mucho volver a llegar a la final del 'play-off'.



El curso también ha sido complicado en el aspecto personal, ya que la participación de Stuani y sus números ofensivos han bajado notablemente a causa de las lesiones, pero el ariete suramericano afirmó que el curso pasado hizo "muchísimos goles" (31) y los hubiera cambiado todos por conseguir el ascenso.