💯 ANDRES MARTIN puts the game to bed as Rayo Vallecano pull off the perfect counterattack! #LeganésRayo

WATCH ❗️ FOR ❗️ FREE ❗️

📺🖥📲 beIN SPORTS XTRA: https://t.co/Kx5iJAfhLu pic.twitter.com/SLUwCPJ0ft