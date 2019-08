Once futbolistas llamados a tener un protagonismo destacado en la nueva temporada de la Liga Smartbank.

EFE



- Samuel Sosa (Alcorcón)



A sus 19 años es uno de los futbolistas más prometedores del continente sudamericano. A pesar de su juventud, el venezolano, procedente del Talleres argentino, ya ha debutado con la selección absoluta, la 'Vinotinto'; de la mano del entrenador Rafael Dudamel. Anteriormente, con el Deportivo Táchira, jugó la Libertadores.







- Gianni Rodríguez (Almería)



El lateral izquierdo uruguayo, procedente del San Martín argentino, tiene una extensa experiencia de su paso por el Danubio, Benfica, Peñarol y Cerro Porteño. Carrilero de largo recorrido, destaca por su llegada al área rival y su golpe lejano. Fue subcampeón del mundo sub'20 en 2013 en Turquía.







- José Manuel Jurado (Cádiz)



El centrocampista sanluqueño, a sus 33 años, regresa a España tras su paso por Arabia Saudí y China, para liderar al Cádiz. Ha vestido las camisetas del Schalke 04 alemán, del Spartak de Moscú ruso, del Real Madrid y Atlético, con el que ganó una Liga Europa y una Supercopa de Europa.







- Gaku Shibasaki (Deportivo)



El mediapunta japonés espera dar un paso adelante en su carrera en el Deportivo, al que llega tras dos temporadas irregulares en el Getafe, con el que jugó en Primera y brilló en partidos puntuales contra el Barcelona o Real Madrid. Su fichaje ha ilusionado a la afición blanquiazul, que quiere encontrar un nuevo ídolo en el nipón.







- Johan Mojica (Girona)



El lateral colombiano, internacional en ocho ocasiones, se quedó fuera de la última Copa América debido a una larga lesión, pero ya recuperado está llamado a ser uno de los jugadores más determinantes del conjunto gerundense por su velocidad y capacidad de desborde.







- Shinji Okazaki (Málaga)



A sus 33 años el japonés ha llegado a Málaga como fichaje estrella tras jugar en el Mainz y el Stuttgart alemanes y en el Leicester inglés, con el que fue campeón de la Premier en 2016 como titular con Claudio Ranieri en el banquillo. En Japón es un ídolo y con la selección nipona ha disputado 119 partidos y tres Mundiales.







- Luca Zidane (Racing de Santander)



El portero francés, cedido por el Real Madrid, busca minutos en la portería de un equipo histórico del fútbol español. Durante la pretemporada ha tenido buenas actuaciones y gran parte de las opciones de salvación del conjunto cántabro pasarán por sus aciertos.







- Luis Advíncula (Rayo Vallecano)



El internacional peruano, finalista de la Copa América de Brasil de este año, en la que además acabó en el once ideal del torneo, ha fichado por el Rayo Vallecano hasta 2022. El club madrileño ejerció la opción de compra que tenía de tres millones de euros, en lo que ha sido una operación atípica para la entidad, puesto que no suele desembolsar dinero por los refuerzos.







- Javi Fuego (Sporting de Gijón)



El centrocampista asturiano, a sus 35 años, regresa a sus orígenes para volver al Sporting, en el que se formó y del que salió en 2007. Vuelve tras disputar 277 partidos en Primera con el Rayo, Valencia, Espanyol y Villarreal y con el rol de ser un líder en el vestuario.







- Shaq Moore (Tenerife)



El lateral derecho internacional estadounidense llega al Tenerife después de haber jugado ya en España con el Levante, en Primera, y con el Reus, en Segunda. Es una apuesta de futuro del conjunto que dirige Aritz López Garai, que tiene muchas esperanzas depositadas en él para la faceta defensiva.







- Shinji Kagawa (Real Zaragoza)



El mediapunta japonés, procedente del Borussia Dortmund pero con pasado en el Manchester United y Besiktas, es el fichaje ilusionante del conjunto maño. Internacional en 97 ocasiones, ha disputado dos Mundiales y es el futbolista nipón con más participaciones y goles en competiciones europeas. Llega a España tras rebajarse su sueldo para liderar a un equipo que no quiere pasar apuros y soñar con el ascenso a Primera.