Zinedine Zidane atendió a la prensa en el día previo al partido frente al Sevilla, un duro oponente al que quiere distanciar en la clasificación para seguir de paso estando en lo más alto.

La flor de Zidane

Acepto que pueda tener flor, pero todos los días debo dar gracias a la vida por lo que me ha dado como entrenador, jugador y persona. Trabajo para eso. Tú puedes pensar que tengo flor, si no tengo más que eso no pasa nada”.

Destitución de Valverde y el nuevo Barça de Setién

“Lo siento por él, no es una buena situación y es un entrenador que demostró ser muy bueno y tengo respeto para él. Cada entrenador sabe dónde está y no cambiará. Para mí no cambiará, si perdemos dos partidos me criticarán de la misma manera que hacían hace dos meses y medio. No podemos jugar siempre bien y ganar, pero intentamos dar siempre el 100%. Lo siento para Valverde”.



“Espero un Barcelona que va a competir como siempre y no cambiará nada. Harán su trabajo y nosotros el nuestro, siempre habrá esa rivalidad y espero un equipo competitivo”.

La vuelta de Lopetegui al Bernabéu

Respecto a la vuelta de Lopetegui y su mala temporada con los mismos jugadores, Zidane le respaldó

“Cada momento lo tienes que vivir y hacer lo que tienes que hacer. Lo ha querido hacer fenomenal, es un gran entrenador y es muy bueno y lo está demostrando”

“Espero que el Bernabéu le reciba bien, es un hombre de la casa que ha jugado aquí. Siempre recibe a su gente de buena manera y creo que pasará eso”.

El pasillo del Sevilla

Sobre el pasillo que le hará el Sevilla y si gestos así ayudan al fútbol, indicando que el Barça no se lo quiso hacer, Zidane no se mojó:

“No sé si ayuda o no, cada uno tiene sus costumbres y nosotros si nos hacen el pasillo lo aceptamos. Es una Supercopa que hemos ganado. Ellos llegan a hacer un partido de fútbol y solo pensarán en eso para sumar los tres puntos”.

La recuperación de Ramos y Benzema

“Vamos a ver, no te diré lo que vamos a hacer. Lo importante es estar preparados pensando en mañana y veremos los jugadores que estarán disponibles. Jugaremos contra uno de los mejores de nuestra liga y debemos estar preparados para hacer un buen partido”.

“Sabemos que Sergio siempre quiere estar, ha hecho todo para estar, es un ejemplo y nuestro líder. Es referencia para todos”

Mercado de fichajes

No puedo decir lo que hablo con los jugadores (sobre la salida de Brahim o Mariano), luego veremos lo que pasa. De momento están aquí y estoy encantado con todos los jugadores que tengo”:

Respecto a las preferencias de donde jugar el partido de Copa ante el Unionistas, Zidane fue claro

“No cambia nada, ya está. Tenemos que jugar el partido en su campo y creo que es una pista. No es nuestra preocupación hoy.