Zinedine Zidane recupera en su segundo partido al mando del Real Madrid la fórmula que le llevó a conquistar la última Liga, la segunda unidad y haciendo sentir importante a todos sus jugadores, ante un Huesca necesitado que sueña con la proeza en su primera visita al Santiago Bernabéu.



En una semana con tres encuentros, con la siempre complicada visita a Mestalla el miércoles, y tras los partidos internacionales, Zidane ha optado por recuperar su apuesta por la segunda unidad. Prescinde de jugadores que han regresado con muchos minutos en sus piernas de sus selecciones, como Raphael Varane, Luka Modric, Toni Kroos y Marco Asensio, para dar paso a los que se lo han ganado en dos semanas de duros entrenamientos.



El objetivo marcado por Zidane a su regreso, ganar los once partidos restantes de LaLiga Santander para intentar pelear hasta el final con la cabeza alta, encara una semana importante. Se inicia recibiendo al Huesca en el segundo partido consecutivo en un Santiago Bernabéu que asistió a la reacción de sus jugadores con el cambio en el triunfo ante el Celta de Vigo (2-0).



El plan de Zidane en la portería se ha caído por la lesión con la que regresó Thibaut Courtois de la selección belga. Un percance muscular le impedirá su regreso a la titularidad y el costarricense Keylor Navas podrá seguir disfrutando con una continuidad que el faltó todo el curso. Pretende dejar por segundo partido consecutivo su puerta a cero y ganar confianza antes del examen de Mestalla.



La baja de Courtois se suma a la de Dani Carvajal y el brasileño Vinicius Junior, que aún no se han recuperado. Sí lo hicieron Marcos Llorente y Lucas Vázquez, con opciones de titularidad en su regreso. También Nacho en el centro de la defensa y Sergio Reguilón en el lateral izquierdo, rotando con Marcelo que sería el elegido para enfrentarse al Valencia. Ceballos e Isco, que perdieron protagonismo con Santi Solari, se perfilan titulares.



La Sociedad Deportiva Huesca no renunciará a intentar sorprender al Real Madrid, dada la delicada situación por la que atraviesa y que le hace tener que luchar por todos los puntos en juego ante cualquier rival, sea cual sea su potencial. Saldrá dispuesto a sorprender y sumar para no quedar descolgado en una tabla de la que es colista.

Los siete puntos que tiene de desventaja con la zona de permanencia pesan como una losa para los jugadores, aunque el club encara con ilusión la recta final del campeonato, diez partidos en los que cree es posible salir de la zona del descenso.



El Bernabéu, terreno accesible este curso para muchos equipos, pretenden que también lo sea para un Huesca que no se rinde y luchará con toda la ilusión en la primera cita histórica de los oscenses en el estadio madrileño a donde acudirán arropados por unos dos mil aficionados.



"Francisco" Rodríguez ha ido recuperando jugadores que estaban lesionados aunque no podrá contar con ninguno de sus laterales derechos, Carlos Akapo y Jorge Miramón, ni con el sancionado David Ferreiro.



El central Jorge Pulido será muy probablemente el que ocupe dicha posición en la que ya ha actuado en otras ocasiones. Medita reforzar el centro del campo con algún jugador más de corte defensivo para parar el juego madridista.

- Posibles Alineaciones:



Real Madrid: Keylor Navas; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Ceballos, Isco; Lucas Vázquez, Bale, Benzema.



Huesca: Santamaría; Pulido, Etxeita, Mantovani, Diéguez, Galán; Yangel Herrera, Moi Gómez, Rivera; "Chimy" Avila, Enric Gallego.



Árbitro: Estrada Fernández (comité catalán).



Estadio: Santiago Bernabéu.



Hora: 20.45 hora local (2:35PM ET) - EN VIVO por beIN SPORTS & beIN SPORTS CONNECT.

La clave: la respuesta de la segunda unidad de Zidane ante la valentía que ponga el Huesca en su primera vez en el Bernabéu.



El dato: será el partido 50 de Zidane en el estadio Santiago Bernabéu con un balance de 36 victorias, 8 empates y 5 derrotas.



La frase:

Zidane: "El Huesca va a venir a jugar y a molestar"

Francisco: "Si han puntuado otros equipo en el Bernabéu, ¿por qué no nosotros?"



El entorno: la afición madridista encara con más calma la recta final de LaLiga y asistirá al segundo partido de Zidane con el deseo de ver buen fútbol y goles.