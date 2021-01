Con información de GOAL

Zinedine Zidane ha comparecido este martes en rueda de prensa para analizar el duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Alcoyano pero su intervención ha estado marcada por los rumores de fichaje tras la noticia del posible fichaje de David Alaba y los rumores de Mbappe.

"Es un jugador que no es mío y yo como entrenador estoy aquí para pensar en el partido de mañana. No voy a entrar en estas cosas. Lo que nos interesa es el partido de mañana", indicó sobre el suspuesto acuerdo para el fichaje de Alaba.

#RealMadrid ⚪



🎙 Zidane sobre Alaba: "Lo digo ahora porque me seguiréis preguntando, no es nuestro jugador. Solo me interesa el partido de mañana. No voy a entrar en esto."#EnDirecto ▶ https://t.co/0mFJn5dAgY pic.twitter.com/Yet1Ljt2Kn