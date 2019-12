EFE

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no quiso hablar de las connotaciones políticas del clásico del fútbol español que se disputará el 18 de diciembre en el Camp Nou y afirmó que hay "cosas que no se pueden controlar" y que él nunca tuvo miedo en un partido.



"No sé nada de eso y de todas formas me interesa el partido de mañana (contra el Brujas), a todos, no solo a mí. La única cosa que está en nuestra cabeza es jugar mañana, el resto ya vendrá y tenemos tiempo para pensar en eso", respondió a la primera de las tres preguntas que se le trasladaron sobre las declaraciones políticas que están surgiendo en torno al próximo Barcelona-Real Madrid.

Zidane, en la rueda de prensa oficial de la víspera del partido de la Liga de Campeones de este miércoles contra el equipo belga, insistió en destacar lo futbolístico del partido Barcelona-Real Madrid por encima de lo político.



"Al final (las connotaciones políticas) eso no se controla, hay cosas que no se pueden controlar. Lo que sí se puede es el fútbol y es lo que nosotros hacemos. Más allá, hay muchas cosas y opiniones en las que no me meto", comentó.



"En el campo nunca he tenido miedo. Cuando empieza el partido, nunca. A lo mejor sensaciones malas del partido, pero miedo a jugar cuando estamos en el campo nunca", sentenció.