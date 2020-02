EFE

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, lamentó el error defensivo de su equipo en el primer gol que les hizo ir a remolque ante el Celta de Vigo y la falta de concentración tras la remontada y aseguró que cualquier equipo "hasta el final en una jugada te la puede liar".



"Decepcionado siempre cundo pierdes dos puntos en casa y tras el esfuerzo de los jugadores. Hemos cometido un error en el primer gol y hemos jugado contra un equipo que se encerró. Nos costó la primera parte. En la segunda mejoramos pero sabemos que deciden detalles y hasta el final en una jugada te la pueden liar", dijo.

Lamentó Zidane que la entrega de sus jugadores no encontrase el premio de la remontada. "Estoy dolido porque al final hicimos un esfuerzo tremendo, remontamos el partido y a cinco minutos del final nos empatan. No encontramos el hueco en la primera parte con demasiados centros y en la segunda lo hicimos mucho mejor".



Eden Hazard regresó a los terrenos de juego siendo protagonista y provocando el tanto del penalti del segundo gol madridista. "Contento de su regreso y de los 70 minutos que nos ha dado. Sabemos el jugador que es, después de tres meses no era fácil hacer un partido así. Contento de que esté con nosotros".



Para el empate final destacó Zidane más el mérito del pase de Denis Suárez que el fallo de concentración de su equipo y la fragilidad defensiva. "El primer gol es un error pero el segundo es el pase de Denis Suárez espectacular. No estoy preocupado. en el fútbol hay un rival y son buenos jugadores que no merecen donde están en la tabla y nos han metido dos goles".



"Jugamos toda la vida 4-3-3, no creo que nos haya debilitado. Sabemos que son detalles y debemos tener mucha concentración siempre. La temporada es muy larga y vamos a tener a partir de ahora partidos más complicados pero físicamente no estamos mal aunque podemos mejorar", añadió.



Por último valoró positivamente el partido de Gareth Bale a quien los aficionados despidieron con aplausos en su cambio. "El público manda y Gareth ha hecho un buen partido. Estamos contentos con su actuación".