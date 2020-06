EFE

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió al joven japonés Takefusa Kubo cedido en el Mallorca por su buena temporada, y aseguró antes del duelo entre ambos equipos en el estadio Alfredo di Stéfano que si "puede estar mañana en su casa mejor".



"Creo que su temporada es buena, está jugando con regularidad y eso es lo que buscaba él y el club. Es un jugador muy interesante, de presente y de futuro. Me alegro por su temporada. Si puede estar mañana en su casa mejor", bromeó. "Le deseo lo mejor y veremos el próximo año lo que pasa. Se decidirá más tarde", añadió sin desvelar si saldrá nuevamente cedido o se quedará en el Real Madrid.



Una vez recuperado el liderato de LaLiga Santander por su equipo, Zidane no quiere excesos de confianza ante el Mallorca. "Vamos a jugar contra un equipo que viene a por los tres puntos y que te puede molestar en cualquier momento del partido, como demostraron en la ida. Nada de confianza, sólo pensar en el partido, seguir con seriedad y concentración para intentar ganar".

No contará Zidane con el brasileño Casemiro, sancionado, y aseguró que tendrán "que hacerlo diferente" sin su figura en el centro del campo. Sobre la situación del galés Gareth Bale que no ha tenido minutos en los dos últimos encuentros, el técnico madridista se limitó a decir que es uno más. "Mañana tenemos un partido y Gareth va a estar con nosotros. Es lo único que puedo decir".



La posición en la que Zidane tiene los dedos cruzados es el lateral derecho donde solo cuenta con Dani Carvajal. A Nacho Fernández reconoció que aún le queda y valoró otras opciones para la demarcación.



"A Nacho todavía le falta un pelín, ojalá que sea menos pero está en buen camino. Espero que vuelva rápidamente con nosotros. La posición de Carva sabemos que tenemos una plantilla para tirar, el otro día jugó Mendy en esa posición y puede jugar Militao. Hay posibilidades. Si no juegan estos jugadores, pondremos otros. Pero de momento está jugando, está bien y vamos a ver más adelante cómo lo podemos hacer. Hay posiciones donde tenemos muchos jugadores y en otras un poco menos", sentenció.