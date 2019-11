GOAL

“Yo estoy enamorado de Mbappé desde hace tiempo, primero como persona porque vino a hacer una prueba aquí hace mucho tiempo y como jugador”

Sobre Mbappé afirmó que “llega como rival y lo que me importa es lo que haga nuestro equipo, lo va a preparar. Sabemos el jugador que es, la importancia en su equipo y toca estar preparado”.

“No voy a elegir sobre si me gustaría si Mbappé o Neymar no jugaran. Estamos listo para medirnos a los mejores”.

¿Neymar o Mbappé?

“Yo creo que van a jugar Neymar y Mbappé, los dos”.

“Sinceramente no cambia nada si está Neymar o no sobre el campo. Creo que jugarán los dos. Estamos preparados para jugar contra cualquier equipo. Es un gran equipo, creo que será un gran partido”.

Pitos a Ramos y Bale

Respecto a los pitos de parte del Bernabéu contra Ramos quiso volver a mandar un mensaje al Bernabéu.

“No me siento mal ni bien. Lo importante es que nuestra afición si está con nosotros es un plus. Luego pasó eso y tras esos primeros minutos, estuvieron con el equipo y es lo que queremos siempre”.

“Ante el PSG es un partido importante para todos. Para Bale, para nosotros, es un gran partido y tenemos que estar preparados. Sabemos que están haciendo una magnífica temporada y sabemos que la exigencia tiene que ser superior a todos los partidos que hicimos hasta ahora. Nos gusta jugar contra rivales muy buenos y debemos estar preparados para todo”.

"No sé si no le afecta nada, tenéis que preguntar a Bale. Está mañana para jugar un partido de fútbol. El resto no sirve”.

No es una revancha ante el PSG

“Es un poco de todo, corazón y cabeza, concentración y sobre todo fútbol. Queremos hacer un buen partido de fútbol. Necesitamos un poco de todo. Mañana es un partido importante contra un rival que lo está haciendo bien”.

“En el partido de ida no demostramos nuestra mejor cara. No será una revancha, solo queremos mostrar nuestra calidad, lograr un buen resultado y seguir con la regularidad que llevamos. Tenemos un equipo enfrente muy bueno y será un partido interesante”.

Es un equipo que desde el principio de la temporada no ha tenido muchos fallos, ha perdido pocos partidos que es algo que puede pasar a cualquiera. E s un equipo magnífico y forma parte de los mejores equipos del mundo” .

“Lo que pasó en París, pasó. Estamos en casa ante nuestra afición, solo queremos hacer un gran partido de fútbol. Quiero ver a mi equipo hacer 90 minutos de alto nivel”.

¿Victoria personal tras el último mes?

“No lo considero así. Para nada. Conozco la situación y todo puede cambiar otra vez. Depende de nuestra capacidad de hacer un buen partido. No encajar goles. Sabemos lo que debemos hacer. Estoy contento porque cada día veo al equipo mejor”.

Valverde, Rodrygo y quién jugará ante el PSG

" Valverde y Rodrygo han demostrado que están preparados para jugar en el Real Madrid, formar parte de la plantilla y han tenido sus oportunidades y lo hicieron bien. No me sorprende, pese a ser jóvenes tienen energía y ganas de progresar”.

"Son las dos cosas, experiencia y momento del jugador. Casi todos los jugadores están bien, llegamos a un nivel bueno, jugando bien. La importancia vale mucho, pero hay muchos más componentes. Veremos mañana quién va a jugar”.