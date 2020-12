EFE

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, se felicitó por el "un buen partido" hecho por su equipo en el campo del Sevilla, donde ganó por 0-1, tras haber "sufrido en la segunda parte, pero es importante saber sufrir".







"Interpretamos muy bien el partido. No han sido fáciles estos últimos días y me alegro por los chicos. Trabajamos todos en defensa, con ayudas, y luego se sabía que había posibilidades de hacer daño al rival con contraataques, como el del gol de Vini. No era nuestro mejor momento porque antes tuvimos más ocasiones", admitió.



El técnico marsellés insistió en "la importancia de creer en lo que se hace", que es lo que ha llevado a completar "un buen partido contra un rival muy complicado y en su campo".



Zidane consideró, por ello, que su plantel "tiene carácter, quiere los retos. Hoy es muy importante el triunfo para lo que viene ahora", recalcó.