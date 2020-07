EFE

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, dijo tras el triunfo logrado por su equipo por 1-2 ante el Granada CF que no puede "pedir más" a sus jugadores tras lograr nueve victorias seguidas, aunque reconoció que al final su equipo acabó sufriendo en el Nuevo Los Cármenes porque no tuvo la posesión del balón.



"Sufrimos en los minutos finales pero es normal. Es un campo difícil y ante un equipo que en la segunda parte nos hizo daño peleando y corriendo", dijo Zidane tras el partido en Movistar LaLiga.



El técnico del Real Madrid cree que hicieron una "muy buena primera parte, con dos goles" pero que el Granada estuvo "mejor en la segunda".

No supo decir si la diferencia de un tiempo a otro fue por falta de concentración pero sí se mostró molesto con el gol recibido: "Es un gol que no nos gusta encajar porque es una pérdida de balón en el medio que no tiene sentido".



"Después no seguimos jugando y es lo que había que hacer, no tuvimos posesión y al final sufrimos. Somos buenos con la posesión y cuando la tenemos podemos tener problemas", reconoció Zidane, quien pese a todo felicitó a sus jugadores por la racha de victorias.





"Hay que felicitar a los jugadores porque son 90 minutos muy intensos, en un campo y ante un rival complicado. Son nueve partidos seguidos ganando y no podemos pedir más", sentenció.



Zidane reconoció que están "contentos" por encontrarse a sólo dos puntos del título pero advirtió de que el jueves tienen ante el Villarreal "un partido muy complicado en casa ante un rival muy bueno que sabe jugar".