EFE

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, reconoció las amplias opciones que el serbio Luka Jovic tiene de jugar de inicio ante el Valencia, en la semifinal de la Supercopa, aunque pidió paciencia para el delantero.



"Jovic es una opción clara. Pero como siempre vamos a ver lo que pasa el miércoles. Pero es una opción importante. Jovic es el futuro. Está aprendiendo", dijo el entrenador francés.



"Es joven tiene 21 años, es un niño que quiere aprender, que trabaja bien y que es muy bueno. Va a meter muchos goles. Aunque no solo me interesan los goles, me importa el jugador completo, no solo por los goles que puede marcar", añadió.



Zidane añadió que con el atacante serbio, recientemente criticado por su seleccionador, hay que ir con prudencia. "Quiere jugar. Hay que ir poco a poco. Lleva seis meses con nosotros. Tranquilidad. Necesita paciencia. Nos ha costado y hay que estar tranquilo porque es el futuro", insistió.