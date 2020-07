REALMADRID.COM

Zinedine Zidane compareció en una rueda de prensa telemática después del noveno triunfo seguido del Real Madrid: "Hicimos una muy buena primera parte, en la que ha sido impresionante nuestra posesión de balón y marcamos dos goles muy bonitos. La segunda fue peor y sufrimos un poco porque había un gran rival delante. Para conseguir cosas buenas hay que sufrir y me quedo con el sufrimiento de los jugadores porque supimos aguantar como equipo".



"Hay que estar muy orgulloso del equipo porque no es fácil lograr 9 victorias en 9 partidos. No podemos pedir más. Ha sido una victoria merecida y estamos muy contentos. Faltan dos partidos y de momento no hemos ganado nada. Esa es la realidad. Hemos conseguido tres puntos importantísimos, pero jugamos el jueves y hay que recuperar bien. Nuestra ilusión es intentar ganar la Liga y todo lo que tengamos delante. Estamos cerca, pero aún no hemos llegado al objetivo".





Nueve victorias seguidas

"Nos preparamos para intentar ganar todos los partidos y no es fácil ganar 9 partidos seguidos en esta Liga, que es la más complicada de todas. No hay partidos fáciles, pero siempre pensamos que podemos ganar porque tenemos calidad para eso. Estoy orgulloso de los jugadores porque son los que luchan y en la segunda parte supimos sufrir juntos y eso es importante".

"Después de estar tres meses en casa de forma obligada te dan la posibilidad de volver a jugar e intentas prepararte bien y es lo que hicimos. Tenemos gente preparada para conseguir cosas como el partido de hoy, pero faltan dos partidos y el jueves queremos intentar ganar el partido".

Su grito al finalizar el partido

"Estoy contento porque el fútbol es muy bonito, pero se sufre. El entrenador también. Cuando veo a mis jugadores sufrir es normal este grito porque son tres puntos importantes en la Liga y sirve para decirle a los jugadores que han hecho un partido impresionante. Podemos quedarnos con la primera parte, pero yo me quedo con la segunda porque hemos sabido sufrir".



Hazard

"Son cosas de equipo y el jugador debe estar muy bien para jugar. Faltan dos partidos y espero que esté al 100% ya el jueves para ayudar al equipo porque es lo que quiere él. Está mejor".



Bale

"Estamos aquí. Faltan dos partidos y todos juntos vamos a pensar en el objetivo de ganar esta Liga. No tengo nada más que comentar".