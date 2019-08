EFE

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, cambió el discurso respecto al galés Gareth Bale, del que pidió públicamente su salida durante una pretemporada que cerró afirmando que cuenta "con todos los que están", incluidos el galés y James Rodríguez.



"Son jugadores del equipo James y Bale, están inscritos y contamos con todos los jugadores que están aquí aunque puede pasar cualquier cosa hasta el 31", aseguró en rueda de prensa tras el empate a dos tantos frente al Roma. "Son jugadores del Real Madrid y yo como entrenador tengo que contar con todos los jugadores que están entrenando", añadió.

Bale volvió a tener minutos con el Real Madrid en la segunda parte del duelo ante el Roma, mientras que James entrena con el equipo pero no ha entrado en ninguna convocatoria.



"James es un jugador que está inscrito con nosotros hoy en día, no ha sido convocado para los dos últimos partidos pero puede cambiar. Hasta el 31 puede pasar de todo y al final un jugador del Real Madrid siempre el entrenador va a contar con él. Los jugadores que se queden contarán, hasta el 31 diré lo mismo porque no voy a contar nada y cuento con los jugadores de la plantilla", sentenció.