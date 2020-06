RealMadrid.com

Zinedine Zidane se mostró satisfecho en la sala de prensa del RCDE Stadium tras la victoria frente al Espanyol. Sobre la jugada que decidió el encuentro, el entrenador dijo: “Yo creo que el gol más bonito es este, porque es el más presente y lo bueno es que es una jugada de equipo. Es un lanzamiento de Marcelo a Sergio Ramos, que va muy bien de cabeza, control de Karim y taconazo. Casemiro sabe que Benzema puede inventar algo y es lo que pasó. Es un gol muy bonito, de equipo y me alegro por todos los jugadores. No ha sido un partido fácil contra un equipo que defendió muy bien con dos líneas de cuatro y al final conseguimos los tres puntos”.



“Benzema es un jugador impresionante y lo demuestra cada partido. Son 11 años los que lleva aquí y disfrutamos de su calidad. Un jugador mejora siempre y cada año puede mejorar y es lo que le está pasando. Tiene una edad muy buena, hasta los 32-33 años si te cuidas bien como hace él, son los mejores años de fútbol. Puede seguir jugando mucho todavía porque se cuida. A mí no me sorprende lo que hace Karim. Es un jugador de calidad, está haciendo las cosas bien y nosotros disfrutamos de su fútbol. ¿Hasta cuándo? No lo sé, lo decidirá también él”.

Partido difícil

“En la primera parte nos ha costado un poco llegar. Cuando miras la posición del Espanyol con el partido que ha hecho… Nos gusta esta Liga porque jugando contra el último te meten en dificultades, es lo que pasó hoy. Es un equipo de calidad con jugadores buenos delante y nosotros aguantamos. A nivel mental no es fácil ganar 5 partidos, en casa, fuera… no es nada fácil. Sabemos que tenemos que seguir, faltan 6 partidos y lo que tenemos que hacer es descansar bien y pensar en el próximo partido”.

“No cambia nada. Antes era el Barcelona el que tenía 2 puntos de ventaja y ahora somos nosotros. Eso no va a cambiar hasta el final. Lo que tenemos que conseguir es intentar descansar bien y llegar a los partidos con una buena energía y seguir, porque no es nada fácil. Quiero felicitar a mis jugadores porque son ellos quienes pelean en el campo cada partido”.





Favorito para la Liga

“Sabemos que esto se va a decidir al final de temporada. Como siempre, esta Liga sabemos que es complicada, muy difícil y disputada, y siempre pienso en la que ganamos conmigo como técnico en 2017 en la última jornada. Va a pasar lo mismo. Estamos contentos porque son 5 victorias consecutivas y para nosotros eso es bueno, pero no cambia nada. Quedan 6 finales y ahora a descansar bien porque viene rápido el próximo partido”.



Hazard

“La posición de Hazard la conocemos todos. Luego cada jugador puede cambiar de posición, pero sabemos dónde está cómodo. El tema de las patadas, creo que ha recibido un golpe fuerte, pero es sólo el golpe. El problema es que Eden ha estado mucho tiempo parado. Tuvo una lesión un poco difícil, muy complicada. Yo ahora lo veo bien, poco a poco. Está jugando bien y vamos a ver al mejor Hazard en poco tiempo. Hay que tener paciencia. Está comprometido con el equipo defensivamente y ofensivamente es muy bueno a la hora de tener el balón”.



Cambios

“No lo vi claro. Al final hice dos para cambiar un poco el dibujo y tener un poco más de amplitud con Rodrygo y Vinicius. Control con Rodrygo y profundidad con Vinicius. Por lo demás, el equipo está bien y no había que cambiar mucho. A veces puede pasar eso. Lo hemos hablado, me habéis preguntado el otro día por qué a veces hacemos cinco y otras dos. Hoy hicimos dos por las circunstancias de este partido en concreto. Ya está”.