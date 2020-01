EFE

Descartado el fichaje del delantero uruguayo Edinson Cavani para este mes de enero, e incluso para junio, el Atlético de Madrid giró su objetivo en este mercado de invierno al extremo belga Yannick Carrasco, por el que ya negocia su cesión desde el Dalian Yifang chino, según pudo saber EFE, apenas dos años después de su salida del club rojiblanco, en febrero de 2018.



A poco más de 24 horas para el cierre del plazo del mercado de fichajes, este viernes a las 23.59 horas, la operación ya está en marcha. El club rojiblanco negocia con el Dalian Yifang, el equipo al que lo traspasó en febrero de 2018, para que sea una cesión hasta el final de la temporada, sin que su llegada suponga la salida de ningún futbolista de la actual plantilla por el límite salarial de la Liga.





Yannick Carrasco, a la vez, después de dos años en el fútbol chino, desea regresar al Atlético, al que volvería con el aval de sus indudables cualidades, su velocidad, su regate o su disparo, lastradas por una irregularidad que frenó su potencial en su anterior etapa en el club, con altibajos, pero también con momentos imponentes.



El extremo, que el 26 de febrero de 2018 salió del club rojiblanco cuatro años antes del fin de su contrato (tenía firmado hasta 2022), jugó dos años y medio en el Atlético, con 124 partidos a las órdenes de Diego Simeone, 74 de ellos desde el once titular.



En ese tiempo marcó 23 goles: cinco en su primera campaña, en 2015-16, incluido el de la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid en el estadio de San Siro; catorce en la segunda, en 2016-17, y cuatro en 2017-18. También dio doce asistencias.



"Es un jugador muy importante para el equipo, porque tiene verticalidad, uno contra uno, gol, buen disparo... Ojalá pueda mantener la concentración y la estabilidad emocional. Hay mucha competencia y necesitamos que todos estén bien", decía Diego Simeone entonces, un mes y medio antes de su traspaso, el 9 de enero de 2018.



Ahora, dos años después, es el nuevo objetivo del Atlético en este mercado de invierno, pendiente de resolver las cuestiones económicas para que su cesión hasta final de curso sea un hecho este viernes, antes de la finalización del plazo de fichajes.



No hay más tiempo para reforzarse para el conjunto rojiblanco, al que no llegará Edinson Cavani. Ni en enero ni en junio, según fuentes de la frustrada negociación entre el futbolista y el Atlético de Madrid, que tiene un nuevo reto: Yannick Carrasco. La hora límite son las 23.59 de este viernes