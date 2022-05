EFE

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, lamentó que "era un partido para ganar 3-0", pero puntualizó que igualmente está "satisfecho" tras vencer por 2-1 al Mallorca en el Camp Nou.



"Estoy bastante satisfecho, sobre todo por la victoria porque era crucial. También por el juego. Pero hemos sufrido 10 minutos a causa del gol del Mallorca por errores nuestros que hemos hablado durante la semana. Pérdidas y faltas innecesarias", dijo el técnico azulgrana.





Sobre el regreso de Ansu Fati, que disputó los últimos 15 minutos tras no jugar desde el 20 de enero, Xavi se mostró muy contento: "Ansu es un jugador especial, tiene gol. Lo ves hasta en los entrenamientos. Ahora después de una lesión lo veo más de '9' que en la banda. Es una pena que no lo hayamos tenido estas semanas porque nos hubiese ayudado. Estoy feliz por él".



La mala noticia para el Barça fue la recaída de Gerard Piqué, que tuvo que ser sustituido en el minuto 28 tras volver a notar molestias en el aductor izquierdo. "Piqué se ha acercado para decirme que no estaba cómodo y me pidió el cambio. Le agradezco el esfuerzo", dijo el entrenador azulgrana.



Por otro lado, aprovechó la rueda de prensa "para felicitar el Real Madrid" por el título de Liga" porque cree que "son justos vencedores", ya que "en una liga de 38 jornadas no puedes engañar mucho".





Este triunfo ante el Mallorca deja al Barça segundo en solitario en la clasificación y le acerca al objetivo de clasificarse para la Liga de Campeones del año que viene. "Ahora a nosotros nos queda una liga de cinco equipos y tenemos que ganarla", sentenció.



Uno de los jugadores destacados del equipo azulgrana este domingo fue Memphis Depay, el autor del primer gol del encuentro. "Ha jugado de titular porque entrena muy bien. Otro jugador en su posición, y teniendo en cuenta los equipos por los que ha pasado, quizá hubiese bajado los brazos. Y él ha hecho una fantástica semana de entrenamientos. Si rinde así tiene que participar", consideró Xavi.